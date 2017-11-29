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    • Мораторий на новые документы на судах

    29.11.2017
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    • Россия представила на Ассамблею IMO конкретное предложение, нацеленное на сокращение числа судовых документов. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, об этом заявил в своем выступлении на 30-й сессии Ассамблеи IMO министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Как отметил министр, за последние 25 лет их количество увеличилось более чем в 4 раза – с 25 до 106. Перевод документов в электронный вид, считает М.Соколов, не решит проблему, как на то некоторые надеются, поскольку количество документов, требующих человеческих усилий, не зависит от их формы.

    По мнению российской стороны, при введении нового требования ИМО по тому или иному направлению не должно создаваться неоправданной нагрузки для морской отрасли. «К сожалению, – отметил М.Соколов, – это правило не всегда работает, например, в случае с конвенционными документами и свидетельствами, которые должны находиться на борту судна».

    Пока конкретных решений не принято, министр предложил объявить мораторий на введение новых документов на судах. «Думаю, моряки нас за это искренне поблагодарят».

    М.Соколов остановился также на экологических инициативах IMO, в частности, на ужесточении ограничений по содержанию серы в судовом топливе и новых экологических требованиях в Арктике.

    По мнению министра, разрабатываемые меры должны быть выполнимыми и в равной степени применимыми ко всем государствам флага, при это основной упор следует сделать на меры технического и эксплуатационного характера – введение рыночных мер само по себе не ведёт к снижению выбросов и является малоэффективным.

    «Порой ИМО принимает решения, выполнение которых не всегда очевидно. Пример этому – введение ограничения на содержание серы в судовом топливе с 2020 года. И когда решение принималось, и сейчас – накануне его вступления в силу – нет ясности о возможности выполнить полностью принятое решение. Прогнозы экспертов по поводу дефицита малосернистого топлива неутешительны».

    В этой связи, считает М.Соколов, может потребоваться вновь вернуться к вопросу о введении так называемого льготного периода, который позволил бы обеспечить безболезненный переход к новому стандарту топлива.  «При принятии новых требований нужно более тщательно взвешивать их исполнимость к дате вступления в силу», – сказал министр.

    Говоря об арктических инициативах IMO, М.Соколов отметил положительное влияние вступившего в силу в этом году Полярного кодекса. «При этом, – сказал он, – хотелось бы избежать возможных перегибов, например, предлагаемого запрета на перевозку и использование тяжелых сортов топлива, или поспешное распространение требований Полярного кодекса на неконвенционные суда, которые могут пагубно отразиться на жизнедеятельности коренных жителей Крайнего Севера».

    Министр рассказал о совместных предложениях, подготовленных РФ и США, по организации движения судов в Беринговом проливе. Эти предложения были представлены на рассмотрение профильного подкомитета IMO.

    Россия, подчеркнул М.Соколов, последовательно выступает за усиление роли IMO как единственного глобального регулятора морского транспорта. При этом, отметил он, на заседаниях рабочих органов IMO все чаще стали подниматься сугубо политические вопросы. «В соответствии с мандатом ООН, ИМО – это исключительно технический орган. Наше глубокое убеждение в том, что Ассамблея ИМО должна однозначно заявить об этом и не допускать излишней политизации своей работы», – сказал министр.

    Фото: пресс-служба Минтранса

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