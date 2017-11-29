МДП теперь и в Иране

Первая мультимодальная перевозка МДП в рамках таможенного транзита, осуществленная автомобильным, морским и железнодорожным транспортом по коридору Европа – Ближний Восток, прошла успешно. Ее результатом стало сокращение срока транспортировки на пять дней по сравнению с перевозкой исключительно по железной дороге.

Контейнер был отправлен из города Любляна (Словения) в иранский порт Бандар-Аббас транзитом через Италию и Турцию с пересечением Средиземного моря (из Триеста в Мерсин). Оптимизированная перевозка была скоординирована Иранской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства совместно с Иранской таможней.

По прибытии в порт Мерсин контейнер был погружен на железнодорожный транспорт, прошел досмотр на иранской таможне в городе Рази, где действие МДП было возобновлено. После этого контейнер был доставлен на таможенный пост на железнодорожном терминале Сахлан (примерно в 100 км от Рази), где был погружен на автотранспорт и продолжил путь до пункта назначения – порта Бандар-Аббас.

В целях полного функционирования мультимодального коридора таможня Ирана открыла таможенный пост в городе Рази и приняла обязательство по использованию МДП в качестве транзитной гарантии и гарантийного инструмента для перевозки товара на жд плече.

Как говорится в официальном сообщении Международного союза автомобильного транспорта (IRU), пилотный проект продемонстрировал возможность осуществления мультимодальных перевозок в разных регионах коридора. Отмечается, что использование электронных инструментов МДП значительно облегчило осуществление мультимодальных перевозок, а также повысило безопасность, в то время как таможенные органы смогли произвести предварительную оценку рисков в отношении груза.

Проект поддержали GIZ Intertransport и Logistika d.o.o., которая является словенским оператором МДП, а также иранская транспортно-экспедиторская компания Rahanjam International.