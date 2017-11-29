«Горячая линия» в ЮТУ

С 1 декабря 2017 года в Южном таможенном управлении начинает работать «горячая линия» для приема обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Вопросы, касающиеся нового Таможенного кодекса, можно задавать, позвонив по номеру телефона (863) 250 92 09 или направив обращение по адресу электронной почты U2-kons@yandex.ru.

Ответы на поставленные вопросы будут направляться по электронной почте на адреса, указанные в обращениях.

«Горячие линии» создаются во всех региональных таможенных управлениях в целях информационного и консультационного сопровождения подготовки участников ВЭД к вступлению в силу с 1 января 2018 года ТК ЕАЭС, отмечают в ЮТУ.