Информационно-аналитическое агентство

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    • «Горячая линия» в ЮТУ

    29.11.2017
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    • С 1 декабря 2017 года в Южном таможенном управлении начинает работать «горячая линия» для приема обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

    Вопросы, касающиеся нового Таможенного кодекса, можно задавать, позвонив по номеру телефона (863) 250 92 09 или направив обращение по адресу электронной почты U2-kons@yandex.ru.

    Ответы на поставленные вопросы будут направляться по электронной почте на адреса, указанные в обращениях.

    «Горячие линии» создаются во всех региональных таможенных управлениях в целях информационного и консультационного сопровождения подготовки участников ВЭД к вступлению в силу с 1 января 2018 года ТК ЕАЭС, отмечают в ЮТУ.

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