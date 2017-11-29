Гамбург вводит тайм-слотирование

С сегодняшнего дня на контейнерных терминалах HHLA в порту Гамбург вводится система тайм-слотирования для грузового автотранспорта в рамках проекта «Fuhre 4.0», который реализует компания.

Как сообщили SeaNews в порту Гамбург, обязательное бронирование слотов для грузового автотранспорта вводится для того, чтобы избежать «узких мест» в процессе обработки грузов и управлять увеличившимся грузопотоком. Также эта технология позволит избежать заторов в порту и длительного ожидания в терминалах.

Когда грузовой автотранспорт прибывает в терминал, текущее время сравнивается с забронированным слотом. На каждый визит отводится один час. В случае, если автотранспорт придет не вовремя, необходимо перебронировать время.

Член правления HHLA Йенс Хансенс отметил, что внедрение системы тайм-слотирования позволяет более эффективно осуществлять перемещение контейнеров в порту. Суть технологии в обязательном уведомлении и передаче информации о запланированном времени транспортировки. Заезд грузового автотранспорта будет возможен при наличии свободных мощностей. При их отсутствии система предложит следующий временной интервал. Это позволит скоординировать заезд/выезд грузового автотранспорта с возможностями терминалов по его обработке.

Стоит отметить, что система «Fuhre 4.» – это следующий этап инициативы «Fuhre», которая была разработана в 2011 году. Примечательно, что в Большом порту Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт» ввели тайм-слотирование с 2007 года, позже к ним присоединились другие терминалы. Впрочем, дело тут, скорее всего, не только в особой продвинутости питерских контейнерщиков, но и в менее развитой прилегающей инфраструктуре.