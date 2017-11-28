Информационно-аналитическое агентство

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    • 28 ноября в истории транспортной отрасли

    28.11.2017
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    • 1896 год. В Великобритании свою первую поездку осуществил необычный транспорт – трамвай на высокой платформе, идущий по рельсам, проложенным по морскому дну.

    Изобретение Магнуса Уолка, которому дали имя «Пионер», «отчалило» от пирса Брайтона и пошло в восточном направлении. Около получаса понадобилось ему, чтобы преодолеть расстояние в четыре с половиной километра. На пирсе Роттингдин, куда прибыл чудо-поезд, его уже встречали радостные крики и овации ожидавших его людей, пришедших увидеть своими глазами уникальную конструкцию. А посмотреть было на что. Daddy Long Legs, что в переводе означало «папочка на длинных ногах» (такое имя дали в народе необычному изобретению).

    1908 год. Сформирована Амурская речная флотилия. несколько раз создававшееся соединение военных кораблей на реке Амур.

    По окончании неудачной для России войны значение военных кораблей на Амуре ещё более возросло. Для Отдельного отряда были заложены 4 мореходные канонерские лодки типа «Гиляк» для защиты устья Амура. Однако на Амур они не попали, а остались на Балтике, так как из-за глубокой осадки они могли бы плавать только в нижнем течении Амура — от Хабаровска до устья.

    Зато было начато строительство 10 речных канонерских лодок с малым углублением («Бурят», «Орочанин», «Монгол», «Вогул», «Сибиряк», «Корел», «Киргиз», «Калмык», «Зырянин» и «Вотяк»). Речные канонерские лодки строились на Сормовском заводе, перевозились по железной дороге и собирались в 1907—1909 гг. в Сретенске. Лодки оказались довольно мощными артиллерийскими кораблями, способными оперировать в сложных условиях Амура и Уссури. По окончании постройки лодок завод стал строить пароходы и баржи для частных заказчиков.

    Затем началась постройка ещё более сильных башенных канонерские лодок (впоследствии назывались речными мониторами). Построенные в 1907—1909 гг. Балтийским судостроительным заводом и собранные в посёлке Кокуй Читинской губернии, они все вступили в строй в 1910 г. Эти канонерские лодки («Шквал», «Смерч», «Вихрь», «Тайфун», «Шторм», «Гроза», «Вьюга» и «Ураган») являлись самими мощными и совершенными речными кораблями в мире для своего времени.

    Кроме того, в состав флотилии были включены 10 бронированных посыльных судов типа «Штык» — первые в мире бронекатера (хотя этого термина тогда ещё не существовало).

    Приказом по Морскому ведомству от 28 ноября 1908 г. все амурские суда, причисленные к Сибирской флотилии, были объединены в Амурскую речную флотилию с оперативным подчинением её командующему войсками Приамурского военного округа.

    Базировалась флотилия в Осиповском затоне под Хабаровском. Основным недостатком была слабость системы базирования. Судостроительная база у флотилии отсутствовала, так как мастерские в Кокуе (будущий Сретенский завод) обеспечивали только сборку построенных в европейской части России кораблей, а также строительство небольших паровых гражданских судов. Судоремонтная база существовала в виде кустарных портовых мастерских в том же Осиповском затоне.

    Существование флотилии сильно помогло в 1910 при пересмотре договора с Китаем о судоходстве по Амуру и его притокам. Однако начавшаяся первая мировая война вынудила произвести частичное разоружение главных боевых кораблей флотилии — с них были сняты и отправлены на Балтику и Чёрное море остро дефицитные дизели, 152- и 120-мм орудия. Большинство кораблей передано в Хабаровский порт на хранение.

    1958 год. Принято постановление Совета Министров СССР «Об организации производства микролитражных автомобилей». В документе было указано место, где должно начаться это производство, – запорожский завод «Коммунар». Отсюда, собственно, и началась история «Запорожцев». Первый пробный образец ЗАЗ-965 соберут уже 18 июня 1959-го. Правда, до начала серийного производства пройдет еще больше года. За 34 года (с 1960-го по 1994-й) в Запорожье собрали 3,4 млн микролитражек с двигателем воздушного охлаждения. Многие из них еще бегают по дорогам Украины, России и других стран.

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