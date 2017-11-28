СПГ в танк-контейнерах

Канада запустила пилотный проект по транспортировке сжиженного природного газа в танк-контейнерах. Первые 17 тонн СПГ отправила компания FortisBC со своего завода из Ванкувера в Китай. Партнерами проекта стали канадская True North Energy Corporation и китайская CIMC Enric.

«Поскольку СПГ перевозится в танк-контейнерах, а не танкером, нет необходимости в СПГ-терминалах. По прибытию в Китай контейнеры могут доставляться в пункт назначения железной дорогой, автотранспортом или баржей», – цитирует Reuters исполнительного директора True North Energy Кельвина Сюя. «Покупатели могут напрямую импортировать СПГ небольшими партиями, – сказал он, – и при этом избежать миллиардных вложений в СПГ-терминалы и инфраструктуру».