Россия и Греция договорились о взаимном признании дипломов моряков

27 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов провел «на полях» 30-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO) в Лондоне двустороннюю встречу с министром транспорта Греческой Республики Панайотисом Курумплисом.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в ходе встречи было подписано Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Греческой Республики о взаимном признании дипломов членов экипажей судов.

Документ заключен в соответствии с требованиями правила I/10 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками, а также соответствующими положениями Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты.

Подписанное Соглашение позволит морякам двух государств работать на судах друг друга, что, отмечают в Минтрансе, особенно важно для российских представителей профессии, поскольку Греция обладает одним из крупнейших флотов в мире.

Стороны также договорились активизировать работу Смешанной российско-греческой комиссии по судоходству, а также актуализировать двустороннее межправительственное Соглашение о торговом судоходстве, подписанное в Афинах в 2001 году.