Роснефть и Eni будут искать нефть в Черном море

В ходе вчерашнего рабочего совещания в Риме группа ПАО «НК «Роснефть», отвечающая за реализацию проекта поискового бурения на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь в акватории Черного моря, во главе с руководителем компании Игорем Сечиным обсудила с итальянской стороной в лице заместителей CEO Eni S.p.A Роберто Касула и Луко Бертелли и CEO Saipem Стефано Као вопросы промышленной и экологической безопасности при реализации проекта и соблюдение графика работ.

Как сообщает пресс-служба Роснефти, бурение на шельфе будет вести полупогружная буровая установка «Scarabeo-9». ППБУ «Scarabeo-9» встанет на точку бурения в первой половине декабря, после чего начнется активная подготовка к проведению буровых работ.

Проект уникален для российских компаний, работающих на шельфе: расчетная глубина скважины – 6125 метров, глубина воды в районе бурения – 2125 метров. Оператором проекта является ООО «Шатскморнефтегаз» – совместное предприятие «Роснефти» и Eni.

В мае 2017 года НК «Роснефть» и Eni S.p.A. подписали соглашение o расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга. Документ подразумевает развитие сотрудничества между «Роснефтью» и Eni в области разведки и добычи углеводородов, нефтепереработки, трейдинга, логистики и сбыта, нефтехимии, технологиях и инновациях.

Соглашение закрепляет ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей.

Напомним, что на лицензионном блоке Западно-Черноморской площади (Вал Шатского, шельф Черного моря) выделено около 10 структур, наиболее крупными из которых являются Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Площадь Западно-Черноморской площади составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. Суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются примерно в 10 млрд баррелей нефти.