Первый контейнерный поезд из Китая во Францию

Группа GEFCO организовала первый рейс контейнерного поезда с полной загрузкой из Китая во Францию. Как рассказали SeaNews в GEFCO, в составе поезда были 40-футовые контейнеры с автомобильными запчастями для PSA.

Поезд был отправлен 3 ноября из Уханя (Китай), во французский Дурж он прибыл 22 ноября, а оттуда после таможенного оформления груз был доставлен непосредственно на дочерний завод PSA Française de Mécanique в городе Дурвен на севере Франции.

Маршрут длиной в 11 тыс. км, проходивший по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции, состав преодолел менее чем за 3 недели, средняя скорость составила 600 км в день.

За перевозку грузов на железнодорожном пространстве с колеей 1520 мм (Достык – Брест) отвечала Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК). GEFCO в сотрудничестве с партнерами из разных стран и специалистами GEFCO Forwarding в Шанхае, Москве и Париже обеспечила координацию и управление проектом.

«GEFCO организовала такой контейнерный поезд впервые, и мы рады, что тестовая отправка была успешно осуществлена, – отметили в компании. – Для наших французских и китайских коллег это решение сократит затраты и время доставки импорта и экспорта».

Как рассказали SeaNews в GEFCO, планируется отправлять такие поезда на еженедельной основе, помимо PSA в сервисе, возможно, будут заинтересованы и другие французские компании.

Отправка первого контейнерного поезда из Китая во Францию является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь» Как отмечают в компании, железнодорожные перевозки обладают конкурентоспособными преимуществами и с экономической, и с экологической точки зрения для срочной доставки из Китая таких грузов как автокомпоненты, электронные приборы , а в обратном направлении – доставки потребительских товаров, рефрижераторных перевозок и организации поставок запасных частей для китайского рынка послепродажного обслуживания.

Фото: Sebastien Joly