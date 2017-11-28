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    • Первая партия Lada на Кубу

    28.11.2017
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    • По информации ПАО «АвтоВАЗ», первая партия Lada Vesta и Lada Largus Cross в количестве 344 автомобилей отправляется в Республику Куба. На место автомобили прибудут в январе следующего года.

    Поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии ВЭБ, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающим развитие экспортного партнерства российских производителей с зарубежными партнерами, отмечает российский автоконцерн.

    Как пояснили SeaNews участники рынка, данная партия отправляется через порт Палдиски, однозначно не из российского порта.

    Отметим, что еще весной этого года президент АвтоВАЗа Николя Мор сообщал, что в мае 2017 года на Кубу будет отправлена тестовая партия из 300 автомобилей для оценки «реакции рынка». Однако отправка партии тольяттинских «Лад» в этот период не осуществилась.

    Тем не менее, российский автопроизводитель рассчитывает после 12-летнего перерыва продолжить поставки автомобилей на Кубу в ближайшие годы с увеличением объемов.

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