Новатэк выбирает партнеров для СПГ-терминала на Камчатке

ПАО «Новатэк» подписало сегодня трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL).

По информации «Новатэка», документ определяет намерения сторон и конкретный план мероприятий по изучению возможности создания комплекса по перевалке и маркетингу СПГ в Камчатском крае, включая, в том числе, инвестиции в развитие этого инфраструктурного проекта.

«Одним из ключевых преимуществ создания СПГ-терминала на Камчатке является близость к потребителям и возможность обеспечения гибкости поставок для ключевого рынка – стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон. – Подписание меморандума говорит о высокой заинтересованности и потребности участников рынка в данном проекте».

Напомним, что ранее «Новатэк» и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Камчатского края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа.

Планируемая мощность будущего терминала составляет 20 млн тонн, выход на этот показатель будет осуществляться очередями. Терминал будет представлять собой плавучее хранилище. По мнению самой компании, камчатский терминал позволит сократить количество дорогих СПГ-танкеров ледового класса, которые необходимы для транспортировки газа с ямальских проектов «Новатэка» по Северному морскому пути.

«Новатэк» рассчитывает ввести терминал по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке в 2022-2023 годах.