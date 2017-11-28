Информационно-аналитическое агентство

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    • Министр в Лондоне

    28.11.2017
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    • 27 ноября в Лондоне министр транспорта РФ Максим Соколов встретился с генеральным секретарем Международной морской организации (IMO) Китак Лимом. Как сообщили в SeaNews в пресс-службе Минтранса, М.Соколов возглавил делегацию Российской Федерации на Ассамблее IMO, 30-я сессия которой начала свою работу в штаб-квартире ИМО в Лондоне.

    Во встрече с генсеком IMO также принимали участие заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталий Клюев и постоянный представитель Российской Федерации при ИМО Юрий Меленас.

    Министр поблагодарил Китак Лима за недавний визит в Россию и вручил ему памятный альбом с фотографиями поездки, а также модель российского атомного ледокола нового поколения «Арктика», который будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

    Китак Лим, для которого встреча с российским министром стала первым официальным событием открывшейся 30-й сессии Ассамблеи IMO, отметил многолетний российский опыт судоходства в водах Арктики и значительный вклад, вносимый Россией в нормотворческий процесс ИМО. По его словам, крайне важно, что Россия обладает единой системой регулирования в Арктике, отвечающей международным стандартам. Китак Лим подчеркнул ведущую роль России и ее Министерства транспорта в деле обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и в знак заслуг подарил М.Соколову специальный экземпляр Полярного кодекса. 

    В заключение встречи стороны условились о дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией и IMO в интересах совершенствования глобального регулирования и поступательного развития морской отрасли.

    27 ноября РФ М.Соколов выступил на пленарном заседании Ассамблеи IMO. Министр сделал акцент на необходимость активизации работы Организации по снижению административной нагрузки, связанной с выполнением требований конвенций IMO, которая все бОльшим бременем ложится на судоходные компании и экипажи судов.

    ​М.Соколов также отметил роль Международной морской организации в качестве универсального регулятора в области безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, и обратил особое внимание на непродуктивность решения глобальных проблем на региональном уровне.

    ​Говоря о роли IMO в вопросах регулирования судоходства в полярных водах, министр особо отметил, что установление различных запретов и ограничений, связанных с судоходством в Арктике, может послужить во вред коренным жителям крайнего севера.

    ​М.Соколов также призвал обратить пристальное внимание на необходимость успешного перехода к 2020 году на новый стандарт содержания серы в судовом топливе, установленный IMO. ​В заключении он призвал государства эффективно сотрудничать на площадке IMO, учитывая масштаб решаемых Организацией вопросов и важность поставленных перед IMO задач.

    В этот же день М.Соколов посетил представительство Российской Федерации при Международной морской организации, где провел рабочее совещание с постоянным представителем Ю.Меленасом. Министр дал высокую оценку работе, проводимой представительством, отметил важность продолжения активной работы по защите национальных интересов и продвижению позиций Российской Федерации в сфере международного морского судоходства.

    На полях Ассамблеи М.Соколов провел двустороннюю встречу с министром транспорта Греческой Республики Панайотисом Курумплисом, в ходе встречи было подписано Соглашение между министерством транспорта Российской Федерации и министерством транспорта Греческой Республики о взаимном признании дипломов членов экипажей судов.

     

     

    Фото: пресс-служба Минтранса

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