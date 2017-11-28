Изменения в руководстве Maersk

Chief Operating Officer и Chief Commercial Officer A.P. Moller — Maersk, а также CEO APM Terminals войдут в совет директоров группы A.P. Moller — Maersk.

По информации группы, это произойдет с 1 декабря этого года. Решение, отмечают в Maersk, принято в свете реализации стратегии развития группы как глобального интегратора в области контейнерной логистики.

Новый состав совета директоров:

Сорен Скоу, CEO A.P. Moller — Maersk A/S,

Клаус В. Хеммингсен, заместитель CEO A.P. Moller — Maersk A/S, CEO энергетического дивизиона группы,

Якоб Страусхольм, исполнительный вице-президент, Chief Finance, Strategy and Transformation Officer A.P. Moller — Maersk A/S,

Винсент Клерк, исполнительный вице-президент, Chief Commercial Officer A.P. Moller — Maersk A/S, председатель совета директоров Damco,

Мортен Энгельстофт, исполнительный вице-президент A.P. Moller — Maersk A/S, CEO APM Terminals, председатель совета директоров Svitzer,

Сорен Тофт, исполнительный вице-президент, Chief Operating Officer A.P. Moller — Maersk A/S, председатель совета директоров Maersk Container Industry, член Наблюдательного совета Hamburg Süd (по согласованию с регуляторами).

Фото: новые члены совета директоров – Винсент Клерк, Мортен Энгельстофт, Сорен Тофт,