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    • Грузовое судно столкнулось с лоцманским катером

    28.11.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 27 ноября в 15-02 при выходе теплохода «Sea Trader», IMO 9364007, судовладелец Beaufort Shipping Ltd, флаг Мальта, порт регистрации Валлетта, из порта Кавказ на подходном канале отказало рулевое устройство. Судно было остановлено. В 15-30 после подхода третьего дополнительного буксира с помощью буксиров, используя аварийное управление рулем, судно продолжило движение на рейд. В 16-30 «Sea Trader» встал на якорь в районе №455 для выяснения причин и устранения неисправности. Пострадавших, загрязнения окружающей среды, задержки судов нет. Погода в районе: ветер восточный 10 м/с, высота волны 0,3 м. Ведется расследование аварийной ситуации.

    28 ноября в 2-53 в Финском заливе в районе порта Высоцк произошло столкновение теплоход «RMS Goole», порт регистрации Сент-Джонс, флаг Антигуа и Барбуда, судовладелец KG MS RMS GOOLE с лоцманским катером «Крутояр», флаг Россия, порт регистрации Санкт-Петербург, судовладелец Росморпорт. В результате столкновения лоцманский катер перевернулся, в темное время суток визуальный контакт с ним был потерян. Три члена экипажа катера «Крутояр» оказались за бортом в воде. В 3-31 один человек, матрос катера, был поднят живым на борт «RMS Goole» и буксиром «Бизон» доставлен в Высоцк. В районе ведется поиск двух пропавших членов экипажа лоцманского катера с помощью буксиров «Зубр» и «Аглая» лоцманским катером «Лоцман». Оповещены все суда в районе, а также ОД ЦУКС СЗРЦ МЧС, КО ПУ ФСБ, ОД БФ МСС.ф

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