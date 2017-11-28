Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Безработные контейнеровозы

    28.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Безработные контейнеровозыОктябрь 13.11.2017 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 30 октября флот безработных контейнеровозов увеличился по вместимости, сократившись при этом по количеству судов.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АзовИюльКаспийское мореФрахтовый рынок 27.07.2017 Ставки растут день ото дня
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стремительный рост. По данным судового брокера Руфко, сейчас торговля активна […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноИюньКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 03.07.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2017
    На прошедшей неделе наблюдалось повышение спотовых ставок на европейском и средиземноморском трейдах. Существенный рост произошло на американском направлении. […]
    0
    2016АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 19.01.2017 Экспорт каменного угля
    В январе-ноябре 2016 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года […]
    0
    2017АпрельГлобальноИюльИюньМайМартСуэцкий каналФевральЯнварь 08.09.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    По итогам января-июля 2017 года через Суэцкий канал прошло 9,95 тыс. судов различных типов. Из них число контейнеровозов […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноКонтейнерные перевозкиСентябрьФрахтовые ставки 04.09.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2017
    На 35 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. При этом на трейде Азия – […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартСентябрьСтатистика таможниУдобренияФевральЭкспортЯнварь 14.11.2017 Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за 9 месяцев 2017 года составил 9,5 млн тонн. Это выше уровня января-сентября прошлого […]
    0
    2017NEW WeeklyАвгустАпрельГрузооборотДальний ВостокИюльИюньМайМартФевральЯнварь 04.10.2017 New Weekly №55 Грузооборот Дальнего Востока, 8 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Балтийское мореГлобальноОктябрьФрахтовые ставки 27.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 42
    В континентальной Европе и Бискайском заливе участились задержки судов из-за неблагоприятной погоды. Как следствие — спотовый тоннаж сконцентрировался в […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016АвгустАпрельБалтийская таможняДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСеверо-ЗападСентябрьФевральЯнварь 11.01.2017 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 12 месяцев 2016 года составил 27,03 млрд долларов. Как […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельМайМартСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.07.2017 Экспорт угля и кокса
    По итогам января-мая 2017 года российский экспорт каменного угля вырос на 11% по сравнению с показателем 2016 года. […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельКонтейнерооборотМартФевральЮгЯнварь 24.05.2017 New Weekly №38 Контейнерооборот портов Южного региона, 4 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    28.11.2017 Первая партия Lada на Кубу
    27.11.2017 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    24.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 46
    24.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 46
    23.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики