Севморпуть за 8,5 суток

24 ноября новое многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков», построенное по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Сахалин-2», завершило свой первый переход по трассам Северному морскому пути в восточном направлении.

Как сообщили в «Совкомфлоте», направляясь к месту своей постоянной работы на шельфе Сахалина в Охотском море, судно прошло высокоширотный маршрут без ледокольной проводки, несмотря на поздний период навигации и сложную ледовую обстановку на ряде участков пути.

При переходе по СМП «Федор Ушаков» преодолел 2194 морских мили (4063 км) от траверза мыса Желания (архипелаг Новая Земля) до мыса Дежнева на Чукотке, крайней восточной материковой точки России. Это расстояние судно прошло за 8 дней 9 часов и 58 минут, средняя судна составила 10,9 узлов (20,2 км/ч), что, подчеркнули в «Совкомфлоте», превышает показатели многих коммерческих судов на чистой воде.

Как отметил капитан «Федора Ушакова» Александр Кутлубаев, «Транзитный рейс по СМП прошел в штатном режиме на всем протяжении маршрута». По словам ледового капитана Дмитрия Кравченко, на ряде участков «Федор Ушаков» преодолел ледовые поля толщиной 50-60 см со снежным покровом до 20 см и гряды торосов. «С точки зрения ледовой обстановки наиболее сложными отрезками маршрута были пролив Вилькицкого и пролив Санникова. В проливе Санникова судно преодолело смерзшийся однолетний лед со сжатием до 3 баллов и торосы высотой до 2-3 метров. Информация о ледовой обстановке, полученная в ходе рейса «Федора Ушакова», будет использована при планировании и осуществлении дальнейшей работы судов компании на трассах СМП».

Напомним, «Федор Ушаков» является третьим судном в серии из четырех многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» под долгосрочный контракт с «Сахалин Энерджи». Судно снабжения «Геннадий Невельской» вошло в состав флота СКФ весной этого года, судно обеспечения «Степан Макаров» – летом, церемония имянаречения «Федора Ушакова» состоялась 11 октября. Все суда серии будут работать под российским флагом и обслуживаться российским экипажами, порт приписки – Санкт-Петербург.

Конструкция и оборудование судна «Федор Ушаков» позволяет круглогодично обеспечивать снабжением и запасами персонал нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Судно способно двигаться во льдах толщиной до 1,5 м со снеговым покровом до 20 см на стабильной скорости 3 узла. Как отмечают в «Совкомфлоте», по своим характеристикам «Федор Ушаков» и другие суда серии являются одними из лучших в своем классе, сочетая в себе высокую маневренность, мощную пропульсивную установку, большую пассажировместимость (при эвакуации судно способно взять на борт до 150 человек) и экологичность.

Технические параметры судна: