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    • Основы цифровой экономики (часть 3)

    27.11.2017
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    • SeaNews продолжает серию публикаций, посвященных вопросам внедрения механизма «единого окна» и электронного обмена данными между перевозчиками и государственными органами в морских пунктах пропуска

     

    Владимир Коростелев

    Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

    Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

     

    ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЧАСТЬ 3.

    БИБЛИОТЕКА КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ

     

    В предыдущей публикации был рассмотрен второй вопрос из предлагаемых к рассмотрению:

    (1) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372);

    (2) Международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT;

    (3) Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS);

    (4) Модель данных Всемирной таможенной организации;

    (5) Концепция интеллектуального «трубопровода данных»;

    (6) Применения уникального номера UCR для реализации отслеживаемости товарных партий.

    В настоящей статье №3 в доступной форме приведено описание библиотеки ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT.

    1. Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS)

    С начала 2000-х годов под эгидой СЕФАКТ ООН развивается универсальная методология моделирования UMM (Universal Modeling Methodology, англ.), имеющая в основе применение универсального языка моделирования UML (Universal Modeling Language, англ.). Предполагается, что разработке структуры сообщения электронного обмена данными в синтаксисе XML либо UN/EDIFACT должно предшествовать обязательная разработка моделей бизнес-процессов на языке UML до уровня диаграммы классов (не ниже), так как в конечном итоге UML-диаграммы процессов являются исходными данными для генерации по специальной технологии электронных форм документов (eDocs) и структур электронных сообщений в синтаксисе XML и UN/EDIFACT.

    Методология преобразования диаграмм описания бизнес-процессов на языке UML («диаграмм классов») в электронные сообщения в синтаксисах XML и UN/EDIFACT (в XML-схемы) был разработан американской организацией OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – англ.) в 1999-2001 гг. в ходе 18-месячного проекта ebXML (Electronic Business using XML, англ.). Проект завершился в мае 2001 года подписанием меморандума о сотрудничестве между OASIS и СЕФАКТ ООН.

      

    Рисунок 8. Раздел проекта ebXML на www.ebxml.org

    На первых шагах реализации проекта ebXML предполагалось создание открытой платформы для ведения электронного бизнеса (в том числе электронного обмена данными) между любыми компаниями мира, имеющими описание библиотеки бизнес- объектов (ВО) плюс бизнес–процессов (BP) в спецификациях ebXML и зарегистрированных в центральном хранилище (репозитории) ebXML. Зарегистрированные в репозитории ebXML компании получают возможность напрямую вести обмен электронными сообщениями, так как инструменты ebXML гарантируют им успешное взаимодействие «на одном языке». Нашедшие друг-друга через поиск в репозитории компании сначала договариваются между собой о формате взаимодействия – обмениваются протоколами CPA (Collaboration Protocol Agreement, англ.), а затем реализуют B2B взаимодействие (“DO BUSINESS”):

    Рисунок 9. Схема организации обмена данными между бизнес-партнерами с использованием инструментов ebXML

    Представленная на рисунке 9 схема взаимодействия бизнес-партнеров с использованием общего репозитория ebXML для хранения описаний (профайлов) компаний первоначально была очень популярной в 2001-2002 г.г. Представлялось, что вот-вот во всем мире начнется глобальное электронное взаимодействие бизнес-партнеров («электронная коммерция») по указанной схеме. На практике оказалось, что для организации подобного взаимодействия требуется скорее не глобальный репозиторий, а установка программных продуктов, рекомендованных OASIS, в частности – американским провайдером TRANSORA. Поэтому постепенно восторгов вокруг ebXML поубавилось, но в связи с возникшим в последнее время интересом к цифровой экономике, следует ожидать появления новых вариантов описанной схемы, но под другими «оригинальными» названиями.

    С технической точки зрения для генерации структур сообщений электронного обмена данными в синтаксисе XML (XML-схем) необходим набор элементов данных подобных Справочнику Внешнеторговых элементов данных СЭВД ООН (UN TDED) применительно к сообщениям UN/EDIFACT. А для генерации сообщений на основе бизнес-моделей универсальной методологии UMM в соответствии со спецификацией ebXML необходим единый справочник основных элементов данных. Такой синтаксически нейтральный справочник разработан СЕФАКТ под наименованием —  Библиотека ключевых элементов данных или CCL.

    CCL (Core Components library, англ.) представляет собой библиотеку «строительных блоков» для будущих информационных моделей и структур электронных сообщений (UN/CEFACT Core Components Technical Specification. Version 3.0. 2nd Public Review, section 5.1) и включает в себя объекты двух уровней:

    • на нижнем уровне – ключевые компоненты (Core Components, англ.) нейтральные по отношению к прикладным областям бизнеса;
    • на верхнем (агрегатном) уровне – ключевые компоненты, предназначенные для описания объектов бизнес-информации (Business Information Entities, англ.).

    Библиотека ключевых элементов CCL, как и UN TDED, два раза в год публикуется на сайте СЕФАКТ ООН – см. http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html  

    Рисунок 10. Библиотека ключевых компонентов на сайте СЕФАКТ ООН

    В 2004 году спецификации ebXML были представлены в технический комитет TC154 Международной организации по стандартизации, где им был придан статус международного стандарта ISO 15000. Спецификация CCTS (Core Components Technical Specification, англ.) опубликована в пятой части международного стандарта ISO 15000-5:

    ISO/TS 15000-5:2005   Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) – Part 5: ebXML Core Components Technical Specification, Version 2.01

    В 2014 году стандарт ISO/TS 15000-5:2005 отменен. Взамен был принят новый стандарт, в котором термин «технические спецификации» уже не используется:

    ISO 15000-5:2014 (en)

    Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) — Part 5: Core Components Specification (CCS)

    Внедрение новых, в том числе и международных, стандартов, систем классификации и кодирования (UN TDED, UN/CCL) является сложным процессом, связанным с необходимостью разрешения широкого круга организационных и технических проблем. Если в частных, коммерческих компаниях этот процесс может быть инициирован решением Руководства компании и выполняться под его контролем, то на государственном уровне организация процесса упрощения межведомственных деловых процедур в том числе путем внедрения лучших мировых практик, стандартов, классификаторов требует наличия межведомственного координирующего органа – Национального органа по упрощению процедур торговли, требования к которому описаны в Международной  Рекомендация №4 СЕФАКТ ООН «Национальные органы по упрощению процедур торговли» (документ ECE/TRADE/242).

    Вопрос о необходимости создания национального органа по упрощению процедур торговли RusPRO (от Simplication Trade Procedures или SITPRO) рассматривался Торгово-промышленной палатой СССР в 1990 году и после 1991 года был отложен.

    Необходимость создания RusPRO не была забыта и обсуждалась вплоть до 1995 года, и все закончилось в связи с упразднением МВЭС РФ. Аналогичные органы в Великобритании (SITPRO), Японии (JASTPRO) и даже в Болгарии (BULPRO) были созданы в конце 80-х годов и успешно решали задачи взаимодействия между государством и бизнесом на основе международных стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН.

    В России даже после присоединения к TFA – (Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли или WTO Trade Facilitation Agreement, TFA) национальный орган по упрощению процедур торговли так и не появился. В том числе и по этой причине каждый федеральный орган исполнительной власти разрабатывает собственные форматы электронных документов для взаимодействия с бизнесом B2G (известный пример — свыше 400 типов сообщений в «Альбомах форматов XML документов ФТС России»), собственные форматы взаимодействия с между госорганами B2B (технологические карты межведомственного информационного взаимодействия ТК СМЭВ). При этом никакие стандарты СЭВД ООН (UN TDED) или CCSS в этих разработках не используются, и никого в государстве такое положение не беспокоит.

     

     

     

     

     

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