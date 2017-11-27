Мы были правы – о нашем прогнозе годичной давности

Год с лишним назад, выступая на конференции «ТрансБалтика» в Петербурге, мы сделали краткосрочный прогноз контейнерооборота российских портов на 2016-2017-2018 годы.

Мы ожидали по итогам 2016 года 3,99 млн тонн. По факту, согласно официальной статистике, было перевалено 3,999 млн.

Прогноз на 2016 год оправдался на 99,8% – чем можно особо не гордиться, учитывая, что сделан он был за пару месяцев до окончания года.

Сейчас, когда близится к завершению 2017 год, «с чувством глубокого удовлетворения» 🙂 констатируем – прогноз SeaNews также сбывается – причем сбывается по оптимистическому (!) сценарию. Погрешность – не более 3%!!

Напомним, что в своем докладе мы рассматривали два варианта поведения рынка на 2017 год – пессимистичный, который предполагал стагнацию или небольшое сокращение рынка, и оптимистичный, который предусматривал рост.

По нашим расчетам и выкладкам, реализоваться должен был именно оптимистичный сценарий, что мы и аргументированно доказали аудитории – и не ошиблись, с чем мы вас и себя поздравляем.

Чтобы не быть голословными – ниже запись доклада и слайды презентации.

Напомним, мы ожидали, что перевалка контейнеров российскими морскими портами в 2017 году составит порядка 4,76 млн TEU. Сегодня, по итогам 10 месяцев, мы имеем 3,81 млн TEU.

При прочих равных, если до конца года не произойдет политических, экономических, природных и иных форс-мажоров, к 1 января мы должны выйти на 4,6 млн TEU.

Немного о внутренней кухне – напомним, свои прогнозы мы строим на основании технического анализа, применяемого для анализа фондовых рынков, с учетом индекса потребительской уверенности и трендов грузового (неконтейнерного) рынка.

Корреляционная модель, которую мы использовали, показала свою достоверность применительно к анализу рынка контейнерных перевозок и позволяет выявлять закономерности, завязанные на макроэкономических и ряде иных факторов.

Мы всерьез подумываем над тем, чтобы готовить прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу на регулярной основе. Ждите дополнительных анонсов.