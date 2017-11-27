Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2017

    27.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме североевропейского.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 0,7%, ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,3%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 12,2%, на порты восточного побережья – на 6,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 47 неделе года упали на 2,2%, снижение ставок на Австралию и Новую Зеландию составило 0,3%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 2,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки на Сингапур снизились на 1,2% по сравнению с 46 неделей года.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    201
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ИмпортМартСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 25.05.2017 Одежды на полтора миллиарда долларов
    По данным ФТС РФ, в первом квартале 2017 года объем российского импорта кожаной обуви вырос по сравнению с […]
    0
    2017КонтейнерооборотКТСП 02.08.2017 Производственные итоги КТСП
    В январе-июне 2017 года контейнерооборот ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» составил 319 тыс. TEU, что на 10,7% превышает показатель […]
    0
    2017TEUКонтейнерооборотФинляндия 05.09.2017 Контейнеры Финляндии
    По данным Транспортного агентства Финляндии, суммарный контейнерооборот портов Финляндии по итогам первого полугодия 2017 года составил 809,2 тыс. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    АгентКонтейнерные перевозки 13.02.2017 EMKAY Shipping Line номинирует агента в России
    EMKAY Shipping Lines номинирует коммерческим агентом в России компанию «ЭСТМА». С подробностями и возможностями, которые открывает сервис EMKAY, […]
    0
    2016АвгустАзово-Донской бассейнАпрельГрузоперевозкиДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЮгЯнварь 17.01.2017 Итоги навигации 2016 в Азово-Донском бассейне
    5 декабря 2016 года завершилась транзитная навигация на нижнем Дону. Как сообщает бассейновая администрация, работы средств навигационного оборудования […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельКонтейнерооборотМайМартФевральЮгЯнварь 28.06.2017 New Weekly №42 Контейнерооборот портов Юга РФ, 5 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Контейнерные перевозкиПрогнозРЖДТранзит 08.06.2017 Про контейнерный транзит
    К 2020 году ожидается, что транзитные перевозки по сети РЖД составят более 1 млн контейнеров. Для сравнения, в […]
    0
    2017TEUАпрельКонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 22.05.2017 Финские лидеры снизили контейнерооборот в апреле
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии в январе-апреле составил 472,5 тыс. TEU. Это на 1,7% больше, чем […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Волго-БалтНавигация 06.04.2017 На водное такси денег не дали
    «В соответствии с заключенным соглашением между городом, «Волго-Балтом» и МЧС России, мы уже третий год синхронизируем сроки открытия […]
    0
    2017Азовское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 07.09.2017 Рынок остается стабильным
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноСентябрьФрахтовые ставки 18.09.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2017
    На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотИюньМайМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 19.07.2017 New Weekly №45 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    28.11.2017 Первая партия Lada на Кубу
    27.11.2017 Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути
    24.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 46
    24.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 46
    23.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики