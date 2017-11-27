Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2017

На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме североевропейского.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 0,7%, ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,3%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 12,2%, на порты восточного побережья – на 6,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 47 неделе года упали на 2,2%, снижение ставок на Австралию и Новую Зеландию составило 0,3%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 2,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на Сингапур снизились на 1,2% по сравнению с 46 неделей года.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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