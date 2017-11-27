Закрытие транзитной навигации на Азово-Донском пути

Официально транзитную навигацию на Азово-Донском пути решено закрыть 1 декабря 2017 года.

Как сообщает ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», руководствуясь гидрометеорологическими прогнозами с учетом сроков проведения ремонтных работ и реконструкции сооружений Росморречфлот считает возможным продлить до 1 декабря 2017 года срок окончания работы Кочетовского гидроузла, а также сроки работы средств навигационного оборудования на водных путях Азово-Донского бассейна.

При этом фактические сроки окончания работы средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений зависят от гидрометеорологических условий, но не позднее указанной даты, сообщает управление.

Как рассказали SeaNews в управлении, после 1 декабря будет осуществляться только вывод флота. По 1 декабря включительно судоходство открыто для всех желающих. Что будет после этой даты, пока не ясно.

Отметим, что грузооборот в границах ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» за январь-октябрь этого года составил порядка 8,8 млн тонн – это на 4,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.