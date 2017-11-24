24 ноября в истории транспортной отрасли

1844 год. Родился Карл Бенц, один из создателей автомобиля. Получив техническое образование, Бенц некоторое время работал на разных машиностроительных фирмах. Его увлекла идея создания самоходного экипажа. С этой целью он решил усовершенствовать двигатель Отто. Но для экспериментов нужны были деньги. Поэтому Карл Бенц вместе с компаньоном открывает мастерскую по производству запасных частей. А так как почти всю прибыль он тратил на создание нового двигателя, то компаньона это очень раздражало. В это время Бенц выгодно женился, получив хорошее приданое. Эти деньги тоже пошли на конструирование двигателя. В 1879 году двигатель был готов. А в 1885 году появился и первый трехколесный автомобиль. Бенц сам разработал все узлы, решив при этом множество технических проблем. Но новинка не вызвала большого интереса несмотря на то, что была награждена золотой медалью на выставке в Мюнхене в 1888 году. Но Бенц продолжал упорно работать над усовершенствованием автомобиля, и в начале 90-х годов пришел коммерческий успех с четырехколесными моделями Victoria (1893 г.) и Velo (1894 г.). В те годы популярность автомобильной марки определялась в основном победами в гонках. И Бенц начинает строить рекордные автомобили, что способствует росту продаж. Наконец, после долгих лет безденежья, к Карлу Бенцу приходят слава и благополучие.

1902 год. На собрании четырнадцати автомобилистов-энтузиастов был учреждён наиболее влиятельный автоклуб в имперской России — Санкт-Петербургский автомобиль-клуб (СПАК).

Это стало значимым событием, так как в дальнейшем члены СПАК приложили немало усилий для развития интереса к автомобилям в нашей стране. Они организовывали зрелищные гонки, устраивали выставки, сотрудничали с редакциями газет, пишущих на автомобильную тематику, оказывали информационную и техническую поддержку владельцам автомобилей — в общем, делали всё возможное, чтобы автомобиль стал привычным явлением.

Строго говоря, СПАК вовсе не был первым в России объединением автомобилистов. Почти за три года до этого, в марте 1900 года, стал действовать Московский клуб автомобилистов, а в Санкт-Петербурге — Всероссийский клуб автомобилистов и Общество велосипедной езды, преобразованное позднее в Общество автомобильной и велосипедной езды. Но на первом этапе становления автомобилизма в России именно Санкт-Петербургский автоклуб оказался самой деятельной организацией.

1903 год. Клайд Коулман получает американский патент № 745157 на изобретение электрического стартера для автомобиля. Именно устройство Коулмана позднее модернизировал Чарльз Кеттеринг, который ввел это устройство в массовое употребление.

1915 год. Родился Чон Чжу Ен – основатель одной из крупнейших корейских корпораций Hyundai (Современность). В 1939 году Чон открывает автомастерскую. Официальная история Hyundai начинается с 1947 года, когда Чон Чжу Ен основал строительную фирму Hyundai Civil Industries. На момент создания в ней работали 11 человек. Первые большие, по корейским меркам, деньги компания заработала на американских заказах во время корейской войны. Следующий взлет произошел после военного переворота в Корее в 1961 году. Компания Hyundai попала в число избранных, получая правительственные заказы и кредиты на строительство объектов в Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке. С ростом доходов открывались и новые направления деятельности – кораблестроение, автомобилестроение, электроника. В 1992 году Чон Чжу Ен выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, но набрал только 16% голосов. Большой удар по благосостоянию Hyundai нанес азиатский кризис 1997 года. В 2000 году Чон Чжу Ен на торжественной церемонии объявил о своем отходе от дел и передал руководство компанией своему сыну.

1975 год. Автомобилю ГАЗ-13 присвоен государственный «Знак качества», который, впрочем, оказался для «Чайки» наградой посмертной – в главном КБ уже были закончены работы над новым ГАЗ-14, призванным заменить первую «Чайку».