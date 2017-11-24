Экспорт и импорт ТНП

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    24.11.2017
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    • Российский импорт кожаной обуви в январе-сентябре 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 42,7 млн пар, на 27,8%

    больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

    В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 39,8%, достигнув 1,23 млрд долларов.

    Также увеличился импорт одежды — за 9 месяцев этого года ее ввезли на сумму 5 млрд долларов, что на 25,2% больше, чем годом ранее.

    Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 187,3 млн квадратных метров — на 52,8% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

    В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 39,3%, составив 105,3 млн долларов.

    Вместе с тем объем российского экспорта х/б тканей, наоборот, снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 12,6% — до 58,1 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 21% и достигли 34,6 млн долларов.

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