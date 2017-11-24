Отправили на согласование

Соглашение «О единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Евразийского экономического союза» направлено в страны Союза на внутригосударственное согласование, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Документ определяет порядок функционирования Единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности (ЕСИТС) в рамках Союза, а также набор данных, которые будут храниться в системе об участнике ВЭД.

Каждому участнику ВЭД, работающему на территории одного из государств ЕАЭС, присваивается уникальный идентификационный номер. Данные о нем хранятся в национальной системе регистрации налогоплательщиков.

На основании этих сведений из национальных реестров ЕЭК сформирует единый евразийский реестр уникальных идентификационных номеров. Это позволит упростить взаимодействие таможенных служб и сформировать онлайн-историю деятельности участников ВЭД.

В перечень сведений, содержащихся в общем реестре уникальных идентификационных номеров, войдут данные о полном наименовании юридического лица (организации) или фамилия, имя, отчество физического лица, являющихся участниками ВЭД, юридический адрес, информация о состоянии деловой активности участника ВЭД – действующий, недействующий, ликвидированный и прочее, дата постановки на учет в налоговом органе, полное наименование уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС, присвоившего этот идентификационный номер и т.д.

Сбор, хранение и обработка всех данных в ЕСИТС будет осуществляться в электронном виде. Это должно значительно упростить взаимодействие между таможенными службами стран ЕАЭС.

Сейчас в государствах ЕАЭС используются различные системы регистрации и идентификации физических и юридических лиц. В Армении – это УНН (учетный номер налогоплательщика), в Беларуси – УНП (учетный номер плательщика), в Казахстане – ИН/БИН (идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер), в Кыргызстане – ИНН (идентификационный налоговый номер) и ОКПО (общереспубликанский код предприятий и организаций), в России – ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Также в странах ЕАЭС применяются разные правила присвоения идентификационных номеров, номера имеют разное количество цифр в номере. В различных странах Союза один и тот же субъект внешнеэкономической деятельности может быть зарегистрирован под разными идентификационными номерами.

ЕСИТС, рассчитывают в ЕЭК, позволит повысить уровень таможенного контроля и одновременно существенно упростить процедуры торговли, связанные с перемещением товаров через таможенную границу.

Фото с сайта ЕЭК