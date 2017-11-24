Новый фидер COSCO на Балтике

COSCO Shipping Lines запускает новый фидерный сервис Poland-Finland Express (PFX) между портами Польши, Финляндии, Латвии и Литвы. Как рассказали SeaNews в Cosco Russia, сервис будет в ротации Гданьск – Хельсинки – Рига – Клайпеда – Гданьск.

По информации латвийского агентства линии, Nurminen Maritime, первое судно выйдет из Гданьска 2 декабря. Длительность кругорейса составит 7 дней. Пока на сервисе будет задействовано одно судно вместимостью 1 200 TEU.

Для COSCO это второй фидерный сервис в Балтийском регионе, ранее был запущен сервис RFS Россия – Финляндия с заходами в порты Гданьск, Санкт-Петербург, Котка и Роттердам.

Если в ротацию «питерского» RFS входят два порт трансшипмента, то на новом сервисе для перевалки на/с deep sea будет только один порт – Гданьск, что, в числе прочего, свидетельствует о возрастающем значении польского порта.