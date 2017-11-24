Новый порт открыт для дополнительных операции с контейнерами

С сегодняшнего дня начинает действовать приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта №432 от 10 ноября 2017 года об открытии ж/д станции Новый порт в Петербурге для выполнения коммерческих операций с контейнерными грузами по параграфам 8, 8Н, 10, 10Н, 11, 11Н, 12, 12Н Тарифного руководства №4 (прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20, 24, 30 и до 41 тонны на подъездных путях).

Это означает, что станция открывается для новых операций с контейнерными грузами, и «Морской порт Санкт-Петербург» сможет значительно расширить спектр операций с контейнерами на железнодорожном фронте.

Наряду со стандартной перевалкой с водного на железнодорожный транспорт компания теперь осуществляет затарку и перетарку грузов в контейнеры на собственной территории с последующей отправкой по железной дороге, а также внутриузловое перемещение контейнерных грузов.

«Открытие станции существенно расширило возможности МП СПб по выполнению операций с крупнотоннажными контейнерами в части их приема и отправки железнодорожным транспортом. Таким образом порт получил весомые конкурентные преимущества, в том числе при работе с тяжелыми контейнерами массой более 30 тонн», — подчеркнул управляющий директор «Морского порта Санкт-Петербург» Владислав Жуков.

В настоящее время «Морской порт» принимает контейнеры всех типов ISO с грузами всех классов опасности за исключением нефтепродуктов. Помимо перевалки компания предоставляет дополнительные услуги по растарке, затарке и перетарке контейнеров, накоплению контейнерных грузов (в том числе сборных), их прием и отправку морским, речным, железнодорожным и автотранспортом. Также порт производит обработку и формирование контейнерных поездов.

Зона операций с контейнерными грузами «Морского порта» охватывает территорию 2 га на Втором районе Большого порта Санкт-Петербург и включает:

причал №29 с осадкой до 11 м;

железнодорожный грузовой фронт, позволяющий производить единовременную обработку не менее двух контейнерных поездов каждый длиной 71 условный вагон;

открытую площадку с возможностью единовременного хранения до 1700 TEUs;

крытый склад площадью 8,6 тыс. кв. м;

зону разгрузки/загрузки/перетарки контейнеров;

рефрижераторную площадку емкостью 96 рефрозеток;

досмотровый комплекс, в том числе для фитосанитарного и ветеринарного контроля;

зону для взвешивания контейнеров (VGM).

Для обработки контейнеровозов в «Морской порту» задействованы два мобильных крана Liebherr со спредерами, оснащенными автоматическим позиционированием. Для осуществления терминальных операций используются семь ричстакеров, терминальные тягачи и другое современное оборудование.