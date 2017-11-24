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    • Евросиб построит комплекс по перевалке удобрений

    24.11.2017
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    «Евросиб СПб – транспортные системы» совместно с Global Technics представили проект по перевалке минерально-химических удобрений в рамках развития свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота».

    Согласно проекту, суточная производительность перевалочного комплекса может составить 1,4 тыс. тонн груза.  Как сообщили SeaNews в компании, строительство комплекса в Алматинском районе (Казахстан) позволит сформировать новую логистическую цепочку поставки удобрений на юго-восток Казахстана.

    «Логистика предусматривает поставку продукции с ведущих комбинатов России через погранпереходы Карталы, Зауралье и Локоть посредством групповых и маршрутных отправок. Применение данной схемы позволит сократить количество посредников и обеспечить оптимальные цены в регионе на удобрения», – отметил генеральный директор ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Сергей Кондратенко.

    Терминал планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, его запуск решит проблему хаотичности поставок удобрений в Панфиловском районе Алматинской области, который развивается по модели сельскохозяйственного региона.

    Ранее в рамках реализации проекта «Евросиб СПб-ТС» подписал соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» для получения статуса резидента специальной экономической зоны.

    Кроме того, компания выступила с идеей создания альтернативного транзитного коридора Китай – Европа – Китай. Схема включает пограничную станцию Алтынколь, расположенную в непосредственной близости к СЭЗ, и погранпереходы стран Балтии. Маршрут можно продолжить различными видами транспорта в зависимости от направления грузопотока. 

    Альтернативный транзит позволит сократить путь и сроки доставки. Представители транспортно-логистических компаний Латвии подтвердили, что грузовладельцы Северной Европы и Скандинавии будут заинтересованы в этом маршруте. 

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