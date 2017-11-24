Выбран генподрядчик для Пионерского

22 ноября были подведены итоги конкурса по выбору генерального подрядчика для строительства Международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерском Калининградской области.

Всего на конкурс с ограниченным участием поступило две заявки. По информации ФГУП «Росморпорт», победителем признано ООО «Больверк».

Стоимость контракта – 7 313 млн рублей, он должен быть подписан после получения согласования от ФАС.

Согласно информации, опубликованной на сайте ООО «Больверк», компания работает на рынке с 2008 года, основными направлениями ее деятельности являются проектирование гидротехнических и транспортных сооружений; строительство набережных, причалов, плотин, дамб, берегоукреплений, мостовых переходов, многоуровневых транспортных развязок; а также производство и поставка трубошпунта.

В числе проектов компании перечислены обустройство причальных сооружений Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения, причалы для КТО на Куйбышевском, Самарском и Новокуйбышевском НПЗ, причал выгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования для ОАО «Аммоний» в Елабуге, причальные сооружения на реке Турка в Бурятии, пассажирский причал и набережная в Ханты-Мансийске, ряд проектов по берегоукреплению, строительству дамб, плотин и водопропускных сооружений и др.

Согласно информации «Росморпорта», реализация проекта в Пионерском предусматривает:

образование искусственной территории площадью 5,16 га;

выполнение дноуглубительных работ в объеме свыше 1,2 млн куб. м и отметками дна до -10,9 м;

устройство оградительного гидротехнического сооружения длиной 771 м;

строительство двух причалов с длиной причального фронта 725 м для обработки расчетных круизных судов с размерами: по длине 317,25 м, по ширине 36,8 м и по осадке 8,3 м; и паромных судов с размерами: по длине 211,5 м, по ширине 30,4 м и по осадке 7,5 м;

строительство причала для судов портового флота длиной 110,2 м;

строительство береговых объектов морского терминала, в т.ч. здания пассажирского терминала, общепортовых сооружений и объектов пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации;

строительство объектов инженерного обеспечения морского терминала и установка объектов навигационной обстановки.

Согласно условиям государственного контракта, ФГУП «Росморпорт» заключит с генеральным подрядчиком инвестиционное, предусматривающее строительство последним за счет собственных или привлеченных средств здания пассажирского терминала, а также сетей и сооружений дождевой канализации, предусмотренных проектом создания терминала в Пионерском.

Новый морской терминал в Пионерском позволит обеспечить максимальный пассажиропоток в объеме до 305 тыс. человек в год, а также максимальный грузопоток в объеме до 80 тыс. ед. грузового транспорта в год.