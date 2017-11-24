Автомобилевоз-«распил»

Автомобилевоз «Finntide» стал первым удлиненным судном Finnlines по программе повышения энергоэффективности и сокращения атмосферных выбросов, которую реализует компания.

Модификация судна проходила в Гданьске. Автомобилевоз разрезали на две части, между ними была вставлена 30-метровая секция, после чего части были заварены. Таким образом, грузовая вместимость «Finntide» увеличилась на 1 000 линейных метров и составила 4 211 линейных метров при длине судна 217,8 метров.

С 26 ноября «Finntide» будет задействован на маршруте Уусикаупунки / Турку – Травемюнде.

Как отметили в Finnlines, увеличение мощности практически на 30% позволит уменьшит энергопотребление на одну транспортную единицу по сравнению с первоначальной модификацией судна.

Программа повышения энергоэффективности и сокращения атмосферных выбросов стартовала в этом году. Объем инвестиций в ее реализацию составляет 70 млн евро. В рамках программы будут удлинены четыре автомобилевоза серии «Breeze» с опционом на два судна. Программу планируется завершить к маю 2018 года. Следующим модифицированное судно планируется принять в эксплуатацию 28 ноября этого года.

Интересно, что такой способ модификации немного напоминает «распил» автомобилей, которые везут из Японии на Дальний Восток. Правда, в этом случае это делается из-за высокого таможенного сбора в случае пересечения границы автомобиля как единого целого. Если же кузов распилить, при этом частично разобрав автомобиль, то он оформляется уже как набор авточастей, в результате чего таможенные платежи значительно сокращаются.