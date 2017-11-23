Zim перевез рекордный объем

Zim опубликовал финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2017 года.

Объем перевозок по итогам квартала составил 688 тыс. TEU – это рекордный показатель за всю историю компании. В сравнении с третьим кварталом 2016 года перевозки выросли на 10,6%.

Средняя величина фрахтовой ставки была 1058 долларов за TEU, на 19,2% вше, чем годом ранее.

Выручка за третий квартал составила 816,7 млн долларов, на 26,8% больше, чем за третий квартал 2016 года.

Показатель EBITDA вырос в 4,7 раза до 83,6 млн долларов. Операционная прибыль составила 53,8 млн долларов против операционного убытка 7,2 млн годом ранее.

Чистая прибыль составила 25,2 млн долларов против чистого убытка 37,6 млн долларов.

«Обнадеживающие показатели Zim за третий квартал дают повод для оптимизма, – отметил президент и CEO компании Эли Гликман. – Тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с большим количеством трудностей, включая неустойчивую ситуацию на рынке, включая фрахтовые ставки и цены на бункер. <…> В настоящее время мы находимся в процессе согласования бюджета на 2018 года, который спланирован так, чтобы ускорить реализацию нашей стратегии и внедрять инновационные технологии».

Объем перевозок за 9 месяцев 2017 года составил 1945 тыс. TEU, на 7,1% больше, чем годом ранее.

Средняя величина фрахтовой ставки была 1008 долларов за TEU, на 12,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 года.

Выручка линии увеличилась по итогам 9 месяцев на 17,6% до 2,2 млрд долларов.

Показатель EBITDA составил 197,7 млн долларов против убытка по EBITDA 2,9 млн долларов за тот же период 2016 года.

Операционная прибыль составила 114,8 млн долларов против операционного убытка 78,1 млн долларов.

Чистая прибыль составила 21,1 млн долларов против чистого убытка 168,1 млн долларов за 9 месяцев прошлого года.