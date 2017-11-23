Информационно-аналитическое агентство

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    • 23 ноября в истории транспортной отрасли

    23.11.2017
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    • 1835 год. Генри Берден из Трои, штат Нью-Йорк, запатентовал машину по производству лошадиных подков. Именно фирма Бердена стала главным поставщиком подков для американской армии во время Гражданской войны. Аппарат производил 60 единиц продукта в минуту.

    1869 год. Был спущен на воду один из красивейших парусных судов, легендарный клипер «Катти Сарк» — единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм о’Шентер», судно было спроектировано Геркулесом Линтоном и построено в доке шотландского порта Дамбартон. Предполагалось, что «Катти Сарк», нос которой до сих пор украшает поясная фигура ведьмы, будет возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку 1872 года быстроходным «Фермопилам». Оба судна вышли из Шанхая 18 июня, однако «Катти» прибыла в Лондон лишь 18 октября, неделей позже «Фермопил», и через некоторое время клипер «бросили» на доставку шерсти из Австралии. Судно сменило много имен и занятий, пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший «Катти» во всей ее былой красе. В 1954 году «Короткая рубашка» поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном, где ее можно видеть по сей день.

    1877 год. США заплатили Канаде 5,5 миллиона долларов за вечное право рыболовства и навигации в реке Святого Лаврентия.

    1897 год. Эндрю Джексон Берд сделал работу сцепщика железнодорожных вагонов безопасной. В этот день он запатентовал вагонную стяжку. До этого во время соединения вагоны часто калечили и даже убивали людей. За свой патент Берд получил гигантскую сумму – 50 тысяч долларов.

    1931 год. На Пензенском велозаводе вводится в строй цех по производству автосвечей. Отныне СССР может полагаться не только на импортные свечи.

    1934 год.  На центральных дорогах Америки и Европы начинают устанавливать недавно изобретённые световозвращающие отражатели для разделительных полос.

    1954 год. В США «Дженерал Моторс» выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».

    1979 год. Подписано соглашение о международной системе определения местоположения судов и самолётов, терпящих бедствие, «Коспас — Сарсат».

    2012 год. В Голландии объявлено о создании особого ремня безопасности для автомобилистов, который автоматически отстегивается при аварийном затоплении автомобиля (на случай, если человек оказался заблокированным в салоне).

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