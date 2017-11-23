1.3 млн долларов за пожар на судне

«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение в объеме более 1,3 млн долларов по факту повреждения контейнеровоза «Baltimar Zephyr». Судно было застраховано по полису КАСКО с ответственностью за полную гибель и повреждения.

Страховой случай произошел 8 февраля 2016 года, когда на пути следовании из Нью-Йорка (США) в порт Сен-Марк (Гаити) во время сильного шторма на палубе судна загорелся перевозимый груз автомобилей. По мнению номинированного сюрвейера, предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки перевозимого груза, находившегося на крышках трюма, с дальнейшим возгоранием горюче-смазочных материалов и распространением в твиндек и трюм судна.

Судно самостоятельно дошло до порта Сен-Марк, где была проведена полная выгрузка сгоревших автомобилей. Класс DNV-GL разрешил переход судна только к причалу ближайшей судоверфи для выполнения постоянного ремонта повреждений, полученных в результате пожара. Таким образом варианты ремонта в Европе отпали, и судовладельцам пришлось проводить тендер и согласовывать ремонт судна на одной из ближайших к Гаити верфей в Доминиканской Республике.

«Ингосстрах» провел расследование и признал происшествие страховым случаем, а в дальнейшем по просьбе судовладельцев финансировал проведение ремонтных работ: начиная с марта 2016 года было произведено несколько промежуточных выплат на общую сумму 1 072 500 долларов. После завершения ремонта, проведенного под наблюдением классификационного общества и сюрвейера, назначенного страховщиком, владелец продолжил дальнейшую эксплуатацию судна.

Окончательная претензия по частной аварии была урегулирована в ноябре 2017 года, четвертая выплата составила 314 044,66 долларов. Таким образом, всего по данной аварии «Ингосстрах» выплатил клиенту свыше 1,3 млн долларов.