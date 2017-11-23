Продуктовый импорт

В сентябре ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился в разы. По сравнению с показателем августа текущего года импорт мяса в октябре вырос в 2,3 раза.

По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев 2017 года ввоз мяса свежего и мороженого составил 553 тыс. тонн – на 23,9% больше, чем годом ранее.

Также увеличились поставки на российский рынок изделий и консервов из мяса – на 3%, однако объем их небольшой — всего 13,2 тыс. тонн.

Свежего и мороженого мяса птицы за 9 месяцев 2017 года импортировали на 7,3% больше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы достиг 169,2 тыс. тонн.

Импорт рыбы вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 14,1% до 284,5 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-сентября прошлого года на 6,8%, составив 185,4 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 83,7 тыс. тонн — на 17,7% больше, чем годом ранее. Значительно вырос импорт растительного масла. По итогам 9 месяцев 2017 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года в 5,6 раз — до 16,1 тыс. тонн.

Импорт цитрусовых за 9 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 5,3%, их объем достиг 847,8 тыс. тонн.

Импорт сахара в накопительном итоге продолжает показывать отрицательную динамику, однако в сентябре поставки выросли относительно показателя августа в 3 раза. По итогам января-сентября импорт сахара белого снизился на 0,6% до 196 тыс. тонн.

Поставки сахара-сырца по итогам отчетного периода упали на 95,3%, составив всего 11,4 тыс. тонн.

Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-сентябре 2017 года увеличились на 11,8% (до 136,5 тыс. тонн) и на 2,4% (до 125,1 тыс. тонн) соответственно.