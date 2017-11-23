Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Продуктовый импорт

    23.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • В сентябре ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился в разы. По сравнению с показателем августа текущего года импорт мяса в октябре вырос в 2,3 раза.

    По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев 2017 года ввоз мяса свежего и мороженого составил 553 тыс. тонн – на 23,9% больше, чем годом ранее.

    Также увеличились поставки на российский рынок изделий и консервов из мяса – на 3%, однако объем их небольшой — всего 13,2 тыс. тонн.

    Свежего и мороженого мяса птицы за 9 месяцев 2017 года импортировали на 7,3% больше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы достиг 169,2 тыс. тонн.

    Импорт рыбы вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 14,1% до 284,5 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-сентября прошлого года на 6,8%, составив 185,4 тыс. тонн.

    Сливочного масла было импортировано 83,7 тыс. тонн — на 17,7% больше, чем годом ранее. Значительно вырос импорт растительного масла. По итогам 9 месяцев 2017 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года в 5,6 раз — до 16,1 тыс. тонн.

    Импорт цитрусовых за 9 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 5,3%, их объем достиг 847,8 тыс. тонн.
    Импорт сахара в накопительном итоге продолжает показывать отрицательную динамику, однако в сентябре поставки выросли относительно показателя августа в 3 раза. По итогам января-сентября импорт сахара белого снизился на 0,6% до 196 тыс. тонн.

    Поставки сахара-сырца по итогам отчетного периода упали на 95,3%, составив всего 11,4 тыс. тонн.

    Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-сентябре 2017 года увеличились на 11,8% (до 136,5 тыс. тонн) и на 2,4% (до 125,1 тыс. тонн) соответственно.

    108
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017НовороссийскСтатистика таможниЮг 25.07.2017 Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Новороссийской таможни по итогам первого полугодия 2017 года составил 5,5 млрд долларов. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Статистика таможниЦветные металлыЭкспорт 25.04.2017 Алюминия и никеля отгрузили меньше
    В январе-феврале 2017 года объем российского экспорта алюминия сократился относительно аналогичного показателя прошлого года на 8,2%, составив 527,5 […]
    0
    2017Азовское мореЗерноКаспийское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 28.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Зерновой фрахтовый рынок Азовского моря остается на высоком уровне, с небольшим растущим трендом. Как отмечает судовой брокер Руфко, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЕАЭСЕвросоюзПМЭФТаможенные процедуры 06.06.2017 «Это ад»
    На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Европейская и евразийская интеграция. Перспективы сопряжения». Одним из экспертов заседания выступил […]
    0
    2017АвгустФрахтовые ставкиЮг 03.08.2017 Рынок становится очень жарким
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона становится очень жарким и демонстрирует быстрый рост.  По данным судового брокера […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016TEUАвгустАпрельГданьскДекабрьИюльИюньКонтейнерооборотМайМартНоябрьОктябрьПольшаСентябрьФевральЯнварь 24.01.2017 Контейнерооборот Гданьска вырос на 19%
    По итогам 2016 года контейнерооборот порта Гданьск составил 1,3 млн TEU. Это на 19,1% больше, чем было обработано […]
    0
    2017Аналитика ВЭДАпрельИюньМайМарт 17.05.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Северо-запад (март-июнь 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Северо-Запада: Балтийский бассейн период данных март-июнь 2017г. ежемесячное пополнение данными последнее […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноКонтейнерные перевозкиСентябрьФрахтовые ставки 04.09.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2017
    На 35 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. При этом на трейде Азия – […]
    0
    2017АзовФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2017 Участники рынка не спешат входить в рынок
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона продолжает снижаться. После длительных праздников, большинство игроков рынка не спешат входить […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017TEUАпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 08.09.2017 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок в январе-июле 2017 года составил 93 млн TEU, что на 5,5% превышает […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyГрузооборотФевральЮг 29.03.2017 New Weekly №30 Грузооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017FinnlinesГлобальноФинансы 18.05.2017 Финансы Finnlines
    Finnlines опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Выручка группы увеличилась на 14,9% до 120,9 млн евро. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    23.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    20.11.2017 Греческий контракт Роснефти
    20.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 45
    20.11.2017 Порт Вера на 20 млн тонн
    20.11.2017 Про индексацию тарифов РЖД
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики