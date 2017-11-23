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    • Пожары на судах в Мурманске и Находке

    23.11.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 22 ноября в 9-22 поступило сообщение, что на МК-0554 «Одиссей-1», судовладелец ООО «Зигранд», порт регистрации Мурманск, находящемся в плавдоке ПД-2, произошло повторное возгорание во время осмотра судна пожарным расчетом. В 9-45 очаг повторного возгорания был ликвидирован силами ГПС МЧС по г. Мурманск.

    22 ноября в порту Астрахань на 26,6 км Волго-Каспийского морского судоходного канала на теплоходе «Махачкала», судовладелец ООО «Инвест», порт регистрации Таганрог была обнаружена неисправность рулевого управления. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Силами экипажа неисправность была устранена. Судно задержано для оформления пограничных формальностей и проведения осмотра судна инспекцией государственного портового контроля.

    В 23-40 22 ноября в районе 3602 км реки Волга у теплохода «Касра 1», флаг Иран, судовладелец ООО «Альфа Шиппинг», совершавшего рейс Астрахань – Энзели с генгрузом 2320 тонн, вышло из строя рулевое управление, было затоплено румпельное отделение. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Судно встало на якорь за красной кромкой судового хода для выяснения обстоятельств.

    23 ноября в 2-00 в порту Находка у причала Агарова завода морского рыбного терминала в бухте Гайдамак на СТР «Стерлядь», судовладелец ООО РК «Новый Мир», порт регистрации Находка произошло самопроизвольное возгорание кабельтрассы в рыбном трюме. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Для тушения пожара были привлечены силы экипажа, члены экипажа портового буксира «Капитан Ефремов». Вызвали расчеты пожарной охраны МЧС РФ поселка Южно-Морской. В 2-37 23 ноября пожар ликвидировали.

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