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    • Мегаконтейнеровоз MSC столкнулся с китайским судном

    23.11.2017
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    • В Бохайском море столкнулись контейнеровоз «MSC Luciana» и китайское грузовое судно «Sulianhaijio 118», сообщает FleetMon.

    Инцидент произошел 21 ноября спустя 2-3 часа после того, как «MSC Luciana» вышел из порта Тяньцзинь и взял курс на Пусан.

    В результате аварии «Sulianhaijio 118» получил повреждения корпуса, в результате чего внутрь судна стала поступать вода. Прибывшее на место происшествия спасательное судно «Bei Hai Jiu 119» отбуксировало аварийное судно в Каофеидан. Спасено 16 членов экипажа.

    «MSC Luciana» вместимостью 11 700 TEU получил незначительные повреждения и также поставлен на якорь в порту Каофеидан.

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