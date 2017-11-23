Мегаконтейнеровоз MSC столкнулся с китайским судном

В Бохайском море столкнулись контейнеровоз «MSC Luciana» и китайское грузовое судно «Sulianhaijio 118», сообщает FleetMon.

Инцидент произошел 21 ноября спустя 2-3 часа после того, как «MSC Luciana» вышел из порта Тяньцзинь и взял курс на Пусан.

В результате аварии «Sulianhaijio 118» получил повреждения корпуса, в результате чего внутрь судна стала поступать вода. Прибывшее на место происшествия спасательное судно «Bei Hai Jiu 119» отбуксировало аварийное судно в Каофеидан. Спасено 16 членов экипажа.

«MSC Luciana» вместимостью 11 700 TEU получил незначительные повреждения и также поставлен на якорь в порту Каофеидан.