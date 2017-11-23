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    • Корейский банк развития поможет STX

    23.11.2017
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    • Корейский банк развития (KDB) предложил банковскую гарантию на обеспечение строительства 11 судов, заказанных в этом году на южнокорейской верфи STX Offshore & Shipbuilding, при условии, что компания осуществит реструктуризацию, включая 30-процентное сокращение фиксированных расходов.

    Как сообщают местные СМИ, кредиторы, в том числе и государство, решили дать судостроительной компании последний шанс нормализовать свою финансовую деятельность.

    Банк выдаст STX Offshore & Shipbuilding банковскую гарантию на обеспечение строительства 11 судов, контракт на которые компания получила с июля по сентябрь, включая опцион на строительство четырех судов, в течение недели. Корейский банк развития принял такое решение, проанализировав финансовое положение компании, а также после ходатайства регионального правительства.

    Отмечается, что благодаря программе реструктуризации, которую STX начала в прошлом году и закончила в июле этого года, выплаты по задолженности, а это один миллиард долларов, были продлены до 2020 года. По данным некоторых источников, в резерве STX есть порядка 140 млн долларов наличными. Кроме того, компания может выручить 275 млн долларов в случае продажи активов. Банковская гарантия будет выдана под залог денежных активов STX в размере 275 млн долларов.

    В обмен на банковскую гарантию госбанк потребовал у STX предоставить свою схему финансового оздоровления, включая 30-процентное сокращение фиксированных расходов, в том числе и зарплаты. По информации некоторых источников, STX планирует найти другое решение, чтобы избежать массовых увольнений сотрудников – рабочие нужны, чтобы строить суда.

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