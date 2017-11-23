Информационно-аналитическое агентство

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    • Дороже, чем deep sea, но быстрее

    23.11.2017
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    • В октябре состоялась первая отправка замороженной рыбной продукции с полуострова Камчатка на экспорт в Европу с использованием железнодорожного транспорта. Проект был реализован совместными усилиями компаний «Терминал Сероглазка», «Камчатка Лайнс», «Владивостокский морской рыбный порт», «Владивостокский рыбный терминал», «Термокон Групп», «Первый контейнерный терминал» и Maersk. Общую координацию осуществляла «Камчатка Лайнс».

    Как рассказали SeaNews в «Термоконе», объем партии составил 20 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров с грузом филе трески. Расстояние более 15 тыс. км по маршруту Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Санкт-Петербург – Орхус (Дания) груз преодолел за 23 дня.

    Консолидацию и подготовку груза к перевозке осуществлял на Камчатке «Терминал Сероглазка», резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. Особую сложность составляло то, что перевозка по этому маршруту осуществлялась впервые, и на Камчатке сразу оформлялись все разрешительные документы для импорта рыбной продукции в Евросоюз, проходило таможенное оформление, и было необходимо учитывать, что в процессе перевозки будет трижды происходить смена вида транспорта.

    Контейнеры были отгружены на теплоход «Одиссей» «Камчатка Лайнс», который вышел из порта 18 октября. 24 октября контейнеры прибыли во «Владивостокский морской рыбный порт», который также является резидентом Свободного порта Владивосток, там была обеспечена перевалка груза с борта судна на железнодорожный транспорт по прямой схеме.

    Специально для этой перевозки «Российские железные дороги» разработали нитку графика со сроком доставки 12 суток до Санкт-Петербурга. 25 октября силами «Термокон Групп» контейнеры были отправлены по железной дороге в составе рефрижераторного сцепа. Непрерывный контроль за соблюдением графика движения поезда во время перевозки рефсцепа осуществлял Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД».

    После прибытия поезда в Санкт-Петербург на «Первый контейнерный терминал» контейнеры снова были перегружены по прямому варианту на борт контейнеровоза Maersk «Bomar Vanquish» для дальнейшей отправки в Орхус. С момента прибытия контейнеров в порт до момента отправления судна в рейс прошло всего 4 часа, за это время были пройдены все таможенные и ветеринарные процедуры. Специально для этой перевозки Maersk, который является также собственником рефконтейнеров, изменил маршрут линейного сервиса и сделал прямой судозаход из Санкт-Петербурга в порт Орхус, переход до которого занял 3 дня.

    По оценке участников проекта, новый сервис позволяет в 2,5 раза сократить срок доставки по сравнению с deep sea и исключить необходимость перегружать продукцию на склады для временного хранения или из одного транспортного средства в другое. Оформление всех сопроводительных документов осуществляется непосредственно на Камчатке, и прохождение дальнейшего ветеринарного и таможенного контроля проходит по упрощенной процедуре. Возможная география поставок включает в себя все основные порты Европы.

    Как отметил генеральный директор ООО «ТЕРМОКОН Групп» Станислав Станкевич, «Данный сервис в настоящее время существенно проигрывает по цене стандартной схеме через deep sea, но учитывая работу ОАО «РЖД» по снижению железнодорожных тарифов на перевозку рефрижераторных контейнеров, гарантированные сроки перевозки, мы рассчитываем, что сможем сделать высококонкурентный продукт. Также планируем обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ и Российский экспортный центр для включения данного маршрута в программу субсидирования логистических издержек экспортеров продовольственной продукции».

    Новый сервис, считают в компании, расширяет возможности для экспорта дальневосточной рыбной продукции и дает возможность клиентам делать выбор между стоимостью и сроками доставки.

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