Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузовой дрон из Казани

    23.11.2017
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    • Экспертный совет Агентства стратегических инициатив одобрил к сопровождению бизнес-проект SKYF разработки казанской компании ОКБ «Авиарешения» (глобальный бренд — ARDN Technology).

    SKYF – это беспилотное воздушное судно вертикального взлета/посадки с грузоподъемностью до 250 кг. Дальность полета до 350 км, время полета – до 8 часов (при полезной нагрузке в 50 кг). Функциональная особенность платформы – универсальный модульный дизайн, позволяющий разрабатывать специфические версии под различные задачи, климатические условия и особенности национального регулирования.

    За счёт разделения функций подъёмных и управляющих винтов она может напрямую использовать энергию двигателя внутреннего сгорания без дорогостоящей электрической схемы последовательного гибрида, что существенно снижает себестоимость аппарата и позволяет добиться массового внедрения технологий применения беспилотников высокой грузоподъёмности.

    Технология доставки грузов тяжёлыми дронами становится перспективной услугой, востребованной в том числе и в логистике, По словам одного из инвесторов проекта, в настоящее время создана сельскохозяйственная версия дрона для проведения авиахимработ. В 2018 году планируется доработка платформы для грузоперевозок.

    Кстати, поддержку АСИ получил еще один проект дрона – для мониторинга урожайности в сельском хозяйстве разработки ООО «АгроДронГрупп».

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