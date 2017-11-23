Информационно-аналитическое агентство

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    • Волна 10 метров в Беринговом море

    23.11.2017
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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Берингово море 23 ноября днем в юго-восточной части моря, у Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 24 ноября,
    • В Тихом океане 24 ноября у восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м,
    • В Баренцевом море на юго-востоке ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, в порывах до 18 м/с, волнение моря 4 балла, на западе моря ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.

     

     

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