Волна 10 метров в Беринговом море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Берингово море 23 ноября днем в юго-восточной части моря, у Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 24 ноября,
- В Тихом океане 24 ноября у восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м,
- В Баренцевом море на юго-востоке ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, в порывах до 18 м/с, волнение моря 4 балла, на западе моря ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.