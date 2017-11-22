22 ноября в истории транспортной отрасли

1960 год. На запорожском заводе «Коммунар» был начат серийный выпуск микролитражного автомобиля ЗАЗ-965, который в народе ласково прозвали «горбатый». За основу при его создании был взят FIAT-600, который подвергли существенной модернизации под наши условия эксплуатации. В первую очередь отказались от переднего привода, так как он не обеспечивал достаточной проходимости. В передней подвеске вместо поперечной рессоры применили два поперечных торсиона, увеличили размерность колес. Двигатель и трансмиссия были полностью оригинальными. Заднее расположение силового агрегата обеспечивало хорошую загрузку ведущих колес. В сочетании с плоским днищем и небольшой массой автомобиля это существенно улучшало проходимость.

Главным недостатком ЗАЗ-965 оказался двигатель. V-образная «четверка» объемом 746 куб.см и мощностью 23 л.с. имела воздушное охлаждение. В ходе эксплуатации ребра охлаждения загрязнялись, что приводило к перегреву. Низкой надежностью отличался и бензиновый отопитель салона. Через два года был освоен выпуск модернизированного варианта ЗАЗ-965А. Он имел более мощный 27-сильный двигатель объемом 887 куб.см. От предшественника оно отличался и деталями внешнего оформления кузова: подфарниками, молдингом, декоративной решеткой передней части и эмблемой.

1960 год. Введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.

2007 год. В этот день закончилась растянувшаяся на 5 тыс. рабочих часов сборка самого тяжелого мотоцикла в мире, созданного двадцатью немецкими энтузиастами из «Мотоциклетной кузницы» в городке Цилли. Для управления 1000-сильным 12-цилиндровым монстром с двигателем от советского танка Т-55 потребовался 2-метровый руль. Был зафиксирован официальный рекорд мира – машина потянула на 4740 кг.