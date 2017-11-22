Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-сентябрь 2017 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 3,6% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и достиг уровня 1,46 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

В стоимостном выражении экспорт вырос на 11,9%, составив 91,9 млн долларов.

В то же время, алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,64 млрд долларов — на 41,7% больше, чем годом ранее.

Импорт сигарет и сигар в денежном выражении увеличился на 11,3%, до 115,5 млн долларов.