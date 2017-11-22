Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    22.11.2017
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    • Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-сентябрь 2017 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

    Так, физический объем экспорта водки увеличился на 3,6% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и достиг уровня 1,46 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.
    В стоимостном выражении экспорт вырос на 11,9%, составив 91,9 млн долларов.

    В то же время, алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,64 млрд долларов — на 41,7% больше, чем годом ранее.

    Импорт сигарет и сигар в денежном выражении увеличился на 11,3%, до 115,5 млн долларов.

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