Сладкий терминал в Гданьске

Компания Krajowa Spolka Cukrowa и администрация порта Гданьск подписали соглашение об аренде под строительство нового терминала по перевалке сахара и сопутствующей инфраструктуры. Терминал будет построен вблизи Вислинской косы, что даст возможность заходить и разгружаться крупнотоннажным судам.

Согласно проекту, на арендованной площади Krajowa Spolka Cukrowa построит перевалочный терминал, включающий хранилище вместимостью 50 тыс. тонн, цех по упаковке сахара, а также склад для готовой продукции вместимостью 10 тыс. тонн и логистическую инфраструктуру.

Как отметил председатель правления Krajowa Spolka Cukrowa Хенрик Вноровский, строительство первого в Польше терминала по перевалке сахара даст возможность обеспечить компании экспорт сахара порядка 75 тыс. тонн, а также уменьшит необходимость аренды помещений на внешних складах при более эффективном использовании хранилища в порту. Также он пояснил, что инвестиции позволят осуществлять через порт экспортные поставки за пределы ЕС на уровне около 300 тыс. тонн сахара в год.

Терминал позволит разгружать сахар, поставляемый как в железнодорожных контейнерах, так и на большегрузах. Сахар будут затаривать в пропиленовые биг-бэги, что позволит отгружать его как в контейнерах, так и конвенциональными судами.

На территории терминала планируется строительство парковки на 37 большегрузов, а также депо примерно на 130 контейнеров. Проект также включает в себя расширение и модернизацию железнодорожной структуры.