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    • Сладкий терминал в Гданьске

    22.11.2017
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    • Компания Krajowa Spolka Cukrowa и администрация порта Гданьск подписали соглашение об аренде под строительство нового терминала по перевалке сахара и сопутствующей инфраструктуры. Терминал будет построен вблизи Вислинской косы, что даст возможность заходить и разгружаться крупнотоннажным судам.

    Согласно проекту, на арендованной площади Krajowa Spolka Cukrowa построит перевалочный терминал, включающий хранилище вместимостью 50 тыс. тонн, цех по упаковке сахара, а также склад для готовой продукции вместимостью 10 тыс. тонн и логистическую инфраструктуру.

    Как отметил председатель правления Krajowa Spolka Cukrowa Хенрик Вноровский, строительство первого в Польше терминала по перевалке сахара даст возможность обеспечить компании экспорт сахара порядка 75 тыс. тонн, а также уменьшит необходимость аренды помещений на внешних складах при более эффективном использовании хранилища в порту. Также он пояснил, что инвестиции позволят осуществлять через порт экспортные поставки за пределы ЕС на уровне около 300 тыс. тонн сахара в год.

    Терминал позволит разгружать сахар, поставляемый как в железнодорожных контейнерах, так и на большегрузах. Сахар будут затаривать в пропиленовые биг-бэги, что позволит отгружать его как в контейнерах, так и конвенциональными судами.

    На территории терминала планируется строительство парковки на 37 большегрузов, а также депо примерно на 130 контейнеров. Проект также включает в себя расширение и модернизацию железнодорожной структуры.

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