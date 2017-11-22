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    • Самое большое алмазодобывающее судно

    22.11.2017
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    • Самое большое алмазодобывающее судно заказала компания Debmarine Namibia – совместное предприятие правительства Намибии и корпорации De Beers. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Debmarine Namibia с норвежской судостроительной компанией Kleven, будет построено судно длиной 176 метров, что на два метра длиннее самого большого судна во флоте Debmarine Namibia – «Mafuta».

    Стоимость нового судна составит 142 млн долларов. Ожидается, что оно начнет работать в 2021 году. Как следует из официального заявления Debmarine Namibia, наряду еще с пятью алмазодобывающими судами компании оно будет задействовано на атлантическом побережье Намибии для добычи алмазов на глубине 120-140 метров ниже уровня моря.

    Совсем недавно, в июне этого года Debmarine Namibia приняла в эксплуатацию другое алмазодобывающее судно «Nujoma» длиной 113 метров. Оно также было построено на верфи Kleven, его стоимость составила 157 млн долларов.

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