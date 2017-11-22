Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Рефконтейнеры Hapag-Lloyd едут в Чили

    22.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Партия новых рефконтейнеров Hapag-Lloyd отправилась из Китая в Чили. Контейнеровоз «Express Rome» с 4 тысячами 40-футовых контейнеры вышел с терминала Qianwan United Container Terminal в порту Циндао в начале ноября и прибудет в порт Вальпараисо в начале декабря.

    Это часть заказа Hapag-Lloyd, который состоял из 7 тыс. 40-футовых и 700 единиц 20-футовых контейнеров. Их строительство началось в октябре.

    Тысяча контейнеров оборудована по технологии «контроля атмосферы», которая позволяет замедлять процесс созревания овощей и фруктов, тем самым увеличивая допустимое время транспортировки при сохранении качества продукции.

    По данным VesselFinder, оставшаяся партия 40-футовых контейнеров отправится в Латинскую Америку и Европу, 20-футовых контейнеров – в Океанию и Европу. 

    106
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Hapag-LloydОблигацииФинансы 05.07.2017 Облигации на 450 млн евро
    3 июля Hapag-Lloyd объявил о выпуске еврооблигаций на сумму 300 млн евро со сроком 7 лет. На следующий […]
    0
    2017АпрельИюньКитайКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 25.07.2017 Китайские миллионы
    Суммарный контейнерооборот морских портов Китая составил по итогам первого полугодия 2017 года 101,7 млн TEU. Это на 7,8% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельВнешняя торговляИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 06.07.2017 Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 5 месяцев этого года достиг 1,56 трлн долларов. […]
    0
    2017Hapag-LloydАвгустАпрельГлобальноИюльИюньМайМартСентябрьФевральФинансыЯнварь 15.11.2017 Hapag-Lloyd почувствовал синергетический эффект
    Hapag-Lloyd опубликовал основные показатели деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Объем перевозок по итогам 9 […]
    0
    Hapag-LloydСлияния и поглощения 10.05.2017 Hapag-Lloyd заговорил по-арабски
    С 9 мая Hapag-Lloyd запустил отдельные страницы своего сайта на арабском языке. Среди них Home page, About Us, […]
    0
    Hapag-LloydUASCАкционерыСделкаСлияния и поглощения 25.05.2017 Hapag-Lloyd + UASC
    Слияние Hapag-Lloyd и UASC состоялось, официально сообщил Hapag-Lloyd. Таким образом, Hapag-Lloyd займет последнюю строчку в топ-5 самых крупных […]
    0
    ITMaersk LineИнновацииРефконтейнерРефыТехнологии 26.06.2017 Удаленное управление контейнерами для клиентов
    С 24 июля клиенты Maersk Line и других контейнерных линий в составе группы Maersk получат доступ к системе […]
    0
    КитайКонтейнерооборотПорты 24.03.2017 197 млн TEU
    В 2016 году крупнейшие 25 портов материкового Китая обработали в совокупности 197,1 млн TEU. Это на 3% превышает […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Hapag-LloydРефконтейнер 19.09.2017 Hapag-Lloyd покупает рефы
    Hapag-Lloyd заказал 7,7 тыс. рефконтейнеров последнего поколения. По информации компании, заказ включает 7 тыс. 40-футовых и 700 единиц […]
    0
    Hapag-LloydM&AАкцииСлияния и поглощения 28.09.2017 Hapag-Lloyd увеличивает капитал
    Hapag-Lloyd увеличит капитал с 164 042 940 евро до 175 760 293 евро за счет выпуска 11 717 353 новых акций без фиксированного номинала. […]
    0
    КитайКонтейнерный поездСаратовТрансКонтейнер 06.03.2017 Томатный блок-трейн
    ТрансКонтейнер совместно с партнерами из Казахстана и Китая запустил контейнерный поезд из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в Россию, […]
    0
    ЕвропаКазахстанКитайРефконтейнерРефперевозкиРоссияШелковый путь 28.02.2017 Умные рефконтейнеры
    Globe Tracker (GT) и KTZ Express запустят по маршруту Чунцин – Дуйсбург высокотехнологичные рефконтейнеры Smart UNIT45, сообщили SeaNews […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    20.11.2017 Греческий контракт Роснефти
    20.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 45
    20.11.2017 Порт Вера на 20 млн тонн
    20.11.2017 Про индексацию тарифов РЖД
    17.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики