Рефконтейнеры Hapag-Lloyd едут в Чили

Партия новых рефконтейнеров Hapag-Lloyd отправилась из Китая в Чили. Контейнеровоз «Express Rome» с 4 тысячами 40-футовых контейнеры вышел с терминала Qianwan United Container Terminal в порту Циндао в начале ноября и прибудет в порт Вальпараисо в начале декабря.

Это часть заказа Hapag-Lloyd, который состоял из 7 тыс. 40-футовых и 700 единиц 20-футовых контейнеров. Их строительство началось в октябре.

Тысяча контейнеров оборудована по технологии «контроля атмосферы», которая позволяет замедлять процесс созревания овощей и фруктов, тем самым увеличивая допустимое время транспортировки при сохранении качества продукции.

По данным VesselFinder, оставшаяся партия 40-футовых контейнеров отправится в Латинскую Америку и Европу, 20-футовых контейнеров – в Океанию и Европу.