Информационно-аналитическое агентство

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    • Происшествия в Мурманске

    22.11.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 21 ноября в 9-15 при проведении сварочных работ произошел пожар на СКЯМ «Одисcей-1» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ООО «Зигранд»), стоящем в плавдоке ПД-2 СРЗ ММФ. Загорелся утеплитель обшивки трюма левого борта. Экипаж судна (16 человек из находившихся на борту) эвакуировали на берег, вызвали два пожарных расчета МЧС, пожарный катер порта «Часовой», судовладелец Северный филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». Жертв и пострадавших нет. В 19-15 пожар был потушен.

    21 ноября в 17-55 поступила информация о том, что в районе мыса Летинский (вход в Кольский залив) корабль Пограничного управления ФСБ передал маломерное судно РМН-7926 «Сонар» (порт регистрации Мурманск, судовладелец частное лицо, неисправность РЛС) спасательному судну «Мурманрыба» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ФГБУ «СЭО АСР»). Необходима помощь буксира для буксировки аварийного судна в порт. В 13-50 к аварийному судну был направлен буксир «Вельбот-290» (порт регистрации Мурманск, судовладелец Погрануправление ФСБ по Западному Арктическому району). В 17-34 «Вельбот-290» начал буксировку аварийного судна РМН-7926 «Сонар» в Мурманск, в 21-30 прибыл в порт.

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