Нефть продолжает рост

Нефть остается основным наполнителем бюджета – она дорожает вот уже пятую неделю подряд.

Этому способствует целый ряд факторов, в том числе возросшие геополитические риски.

Помимо потенциальных рисков, цена на нефть идет вверх на фоне сокращение мировых запасов и ожиданиях продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Напомним, что встреча министров нефти и энергетики 24 государств, посвященная вопросу дальнейшей судьбы соглашения об ограничении добычи нефти, должна состояться 30 ноября в Вене.

Отметим, что российское правительство склоняется к продлению соглашения с ОПЕК, но параметры сделки пока не известны.

Сегодня утром, по данным агентств, мировые цены на нефть растут на фоне опубликованных данных Американского института нефти (API) о запасах черного золота в США.

Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% — до $62,97 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,53%, до $57,7 за баррель.

По данным ФТС РФ, российский экспорт нефти за январь-сентябрь 2017 года составил 190,99 млн тонн. Это на 0,6% больше, чем было вывезено в аналогичном периоде 2016 года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос более существенно, на 30,7% – до 68,2 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 9 месяцев этого года снизился всего на 2,2% – до 116,06 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 32,9% (до 44,2 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 39,38 млн тонн (+6,5%). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива вырос на 35,2%, до 17,5 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 16,9% (до 3,3 млн тонн). Однако стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла на 3% и составила 1,55 млрд долларов.

Экспорт природного газа за 9 месяцев 2017 года, по данным ФТС, составил 149,9 млрд кубометров, что выше прошлого года на 7,5%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 21,8% – до 26,28 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-сентября 2017 года было экспортировано 17,9 млн тонн (+2,3%) на сумму 2,3 млрд долларов (+0,1%).