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    • Блокчейн от ZIM

    22.11.2017
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    • ZIM сообщил об успешном завершении пилотного проекта по использованию технологии блокчейн для создания инновационного решения для безбумажного документооборота. Проект был реализован совместно с логистическим оператором Sparx Logistics и компанией-разработчиком приложений Wave.

    Как сообщили SeaNews в ZIM, груз, перевозимый Sparx Logistics в рамках проекта из Китая в Канаду, был доставлен в срок. При этом все участники эксперимента выпускали, передавали и получали коносаменты в электронном виде с помощью приложения Wave.

    Отмечается, что приложение является бесплатным для грузоотправителей, импортеров и трейдеров и не требует операционных и IT-изменений. 

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