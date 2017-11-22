Блокчейн от ZIM

ZIM сообщил об успешном завершении пилотного проекта по использованию технологии блокчейн для создания инновационного решения для безбумажного документооборота. Проект был реализован совместно с логистическим оператором Sparx Logistics и компанией-разработчиком приложений Wave.

Как сообщили SeaNews в ZIM, груз, перевозимый Sparx Logistics в рамках проекта из Китая в Канаду, был доставлен в срок. При этом все участники эксперимента выпускали, передавали и получали коносаменты в электронном виде с помощью приложения Wave.

Отмечается, что приложение является бесплатным для грузоотправителей, импортеров и трейдеров и не требует операционных и IT-изменений.