«Антуан де Сент-Экзюпери» под французским флагом

СEO группы CMA CGM Родольф Сааде объявил, что следующий флагман компании, контейнеровоз 20-тысячник, получит название «Antoine de Saint Exupéry» и будет ходить под французским флагом.

Он отметил, что контейнеровоз планируется к сдаче в начале 2018 года. Кроме того, три 22-тысячника, строительство которых CMA CGM недавно подтвердила, также поставят под французский флаг. Таким образом, в совокупности с этими четырьмя контейнеровозами количество судов компании под французским флагом к 2020 году достигнет 27.