Stena Bulk реорганизует бизнес

Stena Bulk проводит реорганизацию своего бизнеса, создав три сегмента: перевозки нефти и топлива (Crude & Fuel), перевозки нефтепродуктов и химических грузов (Products & Chemicals) и СПГ-перевозки (LNG).

Назначены управляющие директора новых подразделений – Crude & Fuel возглавит Матс Карлссон, руководить Products & Chemicals будет Джонни Шмолькер. Сегментом LNG будет по-прежнему управлять Горан Херманссон.

Ранее в этом году компания подписала соглашение о покупке оставшихся 50% акций в Stena Weco у своего партнера WECO Shipping. Таким образом, Stena Weco будет полностью принадлежать Stena Bulk. С учетом 65 танкеров Stena Weco флот Stena Bulk теперь включает порядка 100 судов.

Кроме того, в ближайшее время будет открыт новый офис в Копенгагене.

«Это естественный переход от старой структуры к новой, теперь мы имеем полный контроль над бизнесом, связанным с транспортировкой нефтепродуктов и химических веществ», — прокомментировало реорганизацию руководство Stena Bulk.