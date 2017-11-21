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    • Stena Bulk реорганизует бизнес

    21.11.2017
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    • Stena Bulk проводит реорганизацию своего бизнеса, создав три сегмента: перевозки нефти и топлива (Crude & Fuel), перевозки нефтепродуктов и химических грузов (Products & Chemicals) и СПГ-перевозки (LNG).

    Назначены управляющие директора новых подразделений – Crude & Fuel возглавит Матс Карлссон, руководить Products & Chemicals будет Джонни Шмолькер. Сегментом LNG будет по-прежнему управлять Горан Херманссон.

    Ранее в этом году компания подписала соглашение о покупке оставшихся 50% акций в Stena Weco у своего партнера WECO Shipping. Таким образом, Stena Weco будет полностью принадлежать Stena Bulk. С учетом 65 танкеров Stena Weco флот Stena Bulk теперь включает порядка 100 судов.

    Кроме того, в ближайшее время будет открыт новый офис в Копенгагене.

    «Это естественный переход от старой структуры к новой, теперь мы имеем полный контроль над бизнесом, связанным с транспортировкой нефтепродуктов и химических веществ», — прокомментировало реорганизацию руководство Stena Bulk.

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