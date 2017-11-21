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    • FESCO завершила реструктуризацию еврооблигаций

    21.11.2017
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    • Транспортная группа FESCO сообщила о завершении реструктуризации еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году (долларовые облигации). На погашение было направлено финансирование, предоставленное ВТБ. 

    Группа перечислила в адрес держателей облигаций денежные выплаты на общую сумму 551,7 млн долларов и провела другие необходимые действия, предусмотренные Согласительной процедурой, утвержденной Высшим судом юстиции Англии и Уэльса 3 ноября 2017 года. В результате обязательства группы по долларовым облигациям полностью прекращены, говорится в сообщении FESCO.

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