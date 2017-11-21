FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро

FESCO завершила транспортировку из Шанхая в Москву пяти тоннелепроходческих щитов китайской корпорации CRCC, доставив последнюю партию груза в Южный речной порт. Оборудование будет использоваться для строительства станций Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

В рамках проекта FESCO обеспечила разработку индивидуальной интермодальной схемы, перевозку различными видами транспорта, а также таможенное оформление. Груз доставлялся двумя партиями из трех и двух щитов соответственно.

Первая партия, состоявшая из трех щитов общим объемом 6 723 куб. м и весом 1 870 тонн, была отправлена из Шанхая в конце июля. Пройдя 8 900 морских миль по Северному морскому пути, в начале сентября судно с оборудованием прибыло в порт Бронка, откуда часть груза общим весом 954 тонны была доставлена в Москву речным транспортом, а оставшаяся часть – автомобильным. Транспортировка по Москве из Южного речного порта до склада на Мичуринском проспекте осуществлялась автомобилями.

Вторая партия груза общим объемом 4 479 куб. м и весом 1 225 тонн доставлялась по аналогичной схеме – по Севморпути в Бронку и оттуда речным и автомобильным транспортом в Москву. Речная перевозка 665 тонн оборудования была завершена 19 ноября. До конца месяца весь объем оборудования должен быть доставлен на склад клиента.

В целом средний срок перевозки из Шанхая в Москву составлял три месяца в соответствии с контрактом и готовностью площадок для выгрузки.