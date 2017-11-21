Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро

    21.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • FESCO завершила транспортировку из Шанхая в Москву пяти тоннелепроходческих щитов китайской корпорации CRCC, доставив последнюю партию груза в Южный речной порт. Оборудование будет использоваться для строительства станций Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

    В рамках проекта FESCO обеспечила разработку индивидуальной интермодальной схемы, перевозку различными видами транспорта, а также таможенное оформление. Груз доставлялся двумя партиями из трех и двух щитов соответственно.

    Первая партия, состоявшая из трех щитов общим объемом 6 723 куб. м и весом 1 870 тонн, была отправлена из Шанхая в конце июля. Пройдя 8 900 морских миль по Северному морскому пути, в начале сентября судно с оборудованием прибыло в порт Бронка, откуда часть груза общим весом 954 тонны была доставлена в Москву речным транспортом, а оставшаяся часть – автомобильным. Транспортировка по Москве из Южного речного порта до склада на Мичуринском проспекте осуществлялась автомобилями.

    Вторая партия груза общим объемом 4 479 куб. м и весом 1 225 тонн доставлялась по аналогичной схеме – по Севморпути в Бронку и оттуда речным и автомобильным транспортом в Москву. Речная перевозка 665 тонн оборудования была завершена 19 ноября. До конца месяца весь объем оборудования должен быть доставлен на склад клиента.

    В целом средний срок перевозки из Шанхая в Москву составлял три месяца в соответствии с контрактом и готовностью площадок для выгрузки.  

    145
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2016АвгустАзово-Донской бассейнАпрельГрузоперевозкиДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЮгЯнварь 17.01.2017 Итоги навигации 2016 в Азово-Донском бассейне
    5 декабря 2016 года завершилась транзитная навигация на нижнем Дону. Как сообщает бассейновая администрация, работы средств навигационного оборудования […]
    0
    FESCO ВТБкредитОблигации 21.11.2017 FESCO завершила реструктуризацию еврооблигаций
    Транспортная группа FESCO сообщила о завершении реструктуризации еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и с […]
    0
    FESCO Дальневосточное морское пароходствоДолгиСуд 07.06.2017 Взыскать долг с ДВМП
    Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в пользу Управляющей компании «КапиталЪ» долг […]
    0
    Грузоперевозки 08.02.2017 Грузооборот российского транспорта
    По итогам 2016 года перевозки грузов всеми видами транспорта в РФ составили 7,6 млрд тонн. Это на 1,7% […]
    0
    FESCO КитайКонтейнерный поезд 26.10.2017 FESCO планирует контейнерный поезд в Чжэнчжоу
    Группа FESCO планирует запустить новый регулярный железнодорожный сервис в Чжэнчжоу (Китай) для обеспечения поставок российских продуктов в китайскую […]
    0
    АвтопромГрузоперевозкиКонтейнер 20.02.2017 20 февраля в истории транспортной отрасли
    1928 год. С конвейера завода Volvo в Гетеборге сошел первый грузовик этой марки, который имел безликое обозначение "Series […]
    0
    Грузоперевозки 14.11.2017 Джентльмены удачи в грузоперевозках
    Перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Российской Федерации очень часто сопряжена с риском хищения груза путем мошеннических действий. […]
    0
    2017АпрельВнешняя торговляИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 06.07.2017 Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 5 месяцев этого года достиг 1,56 трлн долларов. […]
    0
    КитайСотрудничествоСудостроение 30.06.2017 CSSC ищет российских партнеров
    На Международном военно-морском салоне, который проходит в эти дни в Петербурге, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила четырехтактный […]
    0
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозки 20.01.2017 Жд vs море
    По данным Dynamar, объем перевозок контейнеров по железной дороге между Дальним Востоком и Европой составил в 2016 году […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Грузоперевозки 09.03.2017 Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 531,4 млн тонн. Это на 5,5% больше […]
    0
    КитайНарушениеПроверкаСудостроение 26.06.2017 Нарушения в China Shipbuilding Industry
    В ходе аудита Национальный аудиторский офис Китая объявил о ряде нарушений в China Shipbuilding Industry (CSIC), в числе […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    20.11.2017 Греческий контракт Роснефти
    20.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 45
    20.11.2017 Порт Вера на 20 млн тонн
    20.11.2017 Про индексацию тарифов РЖД
    17.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики